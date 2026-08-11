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Kaynak: AA

Şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen iktidar 'Terörsüz Türki' sürecinde geri adım atmayarak Meclis'ten geçirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edilen, PKK'lılara özgürlük vereceği için tepki yağan “çerçeve yasa”ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yasanın “Terörsüz Türkiye” sürecinin yasal zeminini oluşturduğunu belirten Çelik, Meclis’te ortaya çıkan yüksek oy oranının siyasi açıdan da önemli bir mesaj taşıdığını söyledi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreç boyunca ortaya koyduğu iradeye dikkat çekerek, “Terörsüz Türkiye” konusunda net bir yol haritasının bulunduğunu söyledi.

ÇERÇEVE YASA 467 OYLA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemenin 467 oy almasının tarihi bir anlam taşıdığını belirten Çelik, bunun yalnızca sayısal bir sonuç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Çelik, yüksek kabul oyunun Meclis’te farklı siyasi ve toplumsal kesimlerin sürece ilişkin ortaya koyduğu iradeyi gösterdiğini belirtti. Yasanın, PKK/KCK terör örgütünün silah bırakması ve örgütün tasfiyesi sürecinin önünü açan yasal zemini oluşturduğunu ifade etti.

AK Parti Sözcüsü, süreç boyunca farklı eleştirilerin gündeme geldiğini ancak yapıcı eleştirilerin dikkate alındığını da söyledi. Çelik, Meclis’te tartışılan düzenlemenin artık ortada olduğunu ve yasanın maddelerinin milletvekilleri tarafından görüşüldüğünü belirtti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE NET BİR İRADE ORTAYA KONDU”

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ve Devlet Bahçeli’nin tarihi çıkışının ardından sürecin devlet politikası niteliği kazandığını söyledi.

Meclis’in de komisyon çalışmalarıyla sürece dahil olduğunu belirten Çelik, haftalar süren çalışmaların ardından ortaya kapsamlı bir yol haritası çıktığını ifade etti.

Çelik, kabul edilen düzenlemenin Türkiye’nin terör yükünden kurtulması açısından önemli bir aşama olduğunu belirterek, Meclis’teki 467 kabul oyunun siyasi anlamının da büyük olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN İÇİN DİKKAT ÇEKEN TARİH: 14 AĞUSTOS

Ömer Çelik’in açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşma oldu.

Çelik, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü kapsamında 14 Ağustos’ta Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenecek programa vatandaşları davet etti. Erdoğan’ın burada yapacağı konuşmanın yalnızca AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin bir konuşma olmayacağını belirten Çelik, konuşmanın Cumhuriyet tarihinin önemli konuşmalarından biri olacağını söyledi.

AK Parti Sözcüsü, partinin 25 yıllık siyasi geçmişine de vurgu yaparak bu süreçte çok uzun bir siyasi yol kat edildiğini ifade etti.

Böylece TBMM’de “çerçeve yasa”nın 467 oyla kabul edilmesinin ardından gözler, 14 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı konuşmaya çevrildi.