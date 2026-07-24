Kaynak: Haber Merkezi

Bülent Arınç, gaziler v şehit yakınlarının özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda çağrıda bulundu. YENİÇAĞ Genel Yayın Yönetmeni Berna Can'a açıklamalarda bulunan Arınç, bu iyileştirmenin 6-7 milyar liralık bir bütçe gerektirdiğini ifade ederken, "6-7 milyar lira dediğimiz şey 1 gecede faize ödediğimiz paradır" ifadelerini kullandı. Arınç'ın açıklaması şöyle:

Son günlerde hatta bir haftayı geçkin süredir Ankara'da Güvenpark'ta gazilerimiz bir eylemdeler biliyorsunuz. Ve kamuoyunda da başta Yaşar Güler olmak üzere hem askeri kadrodan hem de AK Parti'den hiç birinin ziyaretlerine gelmediği konusunda serzenişleri var. Neden gitmiyorlar yanlarına? Bununla ilgili bir düşünceniz var mı? Yaşar Güler mi gitmeli yoksa vekiller mi gitmeli aslında? Öncelik kimin?

"MUHALEFETİN SAHİPLENMESİ CUMHUR'UN GERİ ÇEKİLMESİNE YOL AÇAR"

Bu yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesinin işidir. Eski Bakanlar Kurulunu kastetmiyorum. Dolayısıyla Cumhur İttifakı eğer böyle bir düzenlemeye uygun görmüyorsa taraf da olmak istemez. O yüzden zaten sadece muhalefetin bu işin sahiplenmesi bile Cumhur İttifakının kendisini geri çekmesine yol açmıştır.

ASTLAR VE ÜSTLER ARASINDA AYRIM MI VAR?

Bu meselenin iki yüzü var Berna Hanım, bir tanesi ben bir astsubay çocuğuyum. TEMAD diye bir dernekleri var Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, oraya da sık sık gelir giderler. Onlar da subay emeklileriyle astsubay emeklileri arasındaki derin uçurumlardan bahsederler. Kendileriyle ilgili bir düzenleme yapılmasını da isterler. Ben Meclis Başkanlığımdan bu yana bunu çok insani bulurum, doğru bulurum. Ama hükümetimiz aynı kanaate sahip olmaz. Yani aslık ve üstlük münasebeti bir şekilde kendi içerisinde de böyle bir sınıflandırmayı yapıyor. Astsubaylarla üstsubaylar arasında, üstsubayların daha üstsubayları da var, yani general ve üstünü kastediyorum. Mesela onların sağlık harcamaları vesaireleri de diğerlerinden çok farklıdır. Astsubayları kendi sınıfı içerisinde düşünürler, subayları kendi sınıfı için de düşünürler. Doğrudur, yanlıştır ama gerçek budur. Günün birinde astsubayların da hakları diğerlerinin seviyesine getirilsin diyen bir anlayış olursa o zaman mutlaka olacaktır. Ama hükümetimizin henüz böyle bir düşüncede olmadığını tahmin ediyorum.

"6-7 MİLYARA ÇÖZÜLÜR, BU BİZİM GÜNLÜK FAİZİMİZ"

İkincisi bu kardeşlerimiz de gazilikte astlık ve üstlük sınıfı olmaması lazım. Hayatını verircesine mücadelenin içerisinde olmuş, gözünün ikisini de kaybetmiş, bombayla, mayınla yaralanmış insanların ister er olsun, ister astsubay olsun, ister üstsubay olsun aynı haklardan eşit olarak istifade etmeleri gerektiğine ben şahsen uygun bulurum. Ama bu yine de belki plan bütçenin veyahut maliyenin kendi içerisindeki düşünceleriyle çatışıyor olabilir. O yüzden yapılacak bütün tekliflerin Cumhurbaşkanımıza, Maliye Bakanlığına yöneltilmesi lazım. Yani bunlar bir hesabı da gördüm, toplam 6-7 milyar civarında bir şey oluyor söyleniyor. 6-7 milyar bizim günlük faiz harcamalarımızdır. Ama Mehmet Şimşek ne yapsın diye de düşünebiliriz. Umuyorum ki her şey yoluna girdiği zaman bunlardan herhalde ihmal edilmiyor olacak.