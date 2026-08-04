Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Tarım emtia piyasasında temmuz ayında sert hareketler yaşandı. Küresel kuraklık, El Nino hava olayına ilişkin riskler ve jeopolitik gelişmeler birçok tarım ürününde fiyat artışlarını beraberinde getirirken, özellikle buğdaydaki yükseliş dikkat çekti.

BUĞDAY SON 2 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Chicago Ticaret Borsası’nda (CBOT) işlem gören tarım ürünlerinde temmuz ayında yükselişler öne çıktı. Bu dönemde buğdayın kile başına fiyatı yüzde 8,5 artarak 7,1125 dolara yükseldi ve Mayıs 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde mısır fiyatları yüzde 6,4, soya fasulyesi yüzde 3,8, pirinç fiyatları ise yüzde 5 arttı. Soya fasulyesinin kile başına fiyatı da 12,5650 dolarla son dönemin en yüksek seviyelerini gördü.

KAHVE VE KAKAO DA YÜKSELDİ

ABD merkezli Intercontinental Exchange’te işlem gören ürünlerde de hareketlilik yaşandı. Kahve fiyatları yüzde 6,2, pamuk yüzde 5 yükselirken, kakao fiyatları ton başına yüzde 6,3 arttı. Şeker fiyatları ise küresel arzın güçlü olacağı beklentileriyle yüzde 2,6 geriledi.

EL NİNO TARIM ÜRÜNLERİNİ ETKİLİYOR

El Nino hava olayının özellikle Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’da etkisini göstermesi, tarım ürünlerinde arz endişelerini artırıyor.

Brezilya ve Vietnam’da sıcaklıkların yükselmesi, yağışların azalması kahve üretimine yönelik riskleri artırırken, Hindistan’da pamuk ekim alanlarının azalması ve Çin’in Sincan bölgesindeki aşırı sıcaklar pamuk fiyatlarını destekledi.

Kakao piyasasında ise Fildişi Sahili ve Gana’daki yoğun yağışların siyah kabuk hastalığı riskini artırması, üretime ilişkin endişeleri gündeme taşıdı.

“EL NİNO RİSKLERİ BUĞDAY FİYATLARINDA ETKİLİ OLUYOR”

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, buğday fiyatlarındaki yükselişte El Nino hava olayına ilişkin risklerin etkili olduğunu belirtti.

Ergezen, El Nino’nun bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasına ve yağışların azalmasına neden olduğunu ifade ederek, bunun üretim endişelerini artırdığını söyledi.

Avustralya, ABD, Fransa ve Almanya’nın buğday üretiminde önemli ülkeler olduğunu belirten Ergezen, bu bölgelerdeki yüksek sıcaklıkların üretim tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesine neden olduğunu aktardı.

EL NİNO ETKİSİ 2027’YE KADAR SÜREBİLİR

Ergezen, El Nino etkisinin 2027 Şubat dönemine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek, bu durumun yalnızca buğdayı değil pamuk, pirinç, kakao ve kahve gibi birçok tarım ürününü etkilediğini söyledi.

ABD merkezli Round Lakes Commodities Kurucu Ortağı Tore Alden ise güçlü talebin buğday piyasasını desteklediğini belirtti. Alden, kurumsal yatırımcıların enerji ve ulaşım maliyetlerindeki olası artışlara karşı korunma amacıyla emtia piyasalarına yönelmesinin de fiyatlardaki yükselişe katkı sağladığını ifade etti.