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Kaynak: İHA

Sivas'ın Zara ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yaklaşık 80 dönümlük alanı küle çevirdi. İş yerlerine kadar yaklaşan alevler, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangının oluşturduğu yoğun duman zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Yangın, Ahmet Başyurt Mahallesi İsmetpaşa Caddesi yakınındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler çevredeki iş yerleri için de tehdit oluşturdu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Zara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Keresteciler ve Mobilyacılar Sitesi esnafı da bahçe sulama hortumlarıyla destek verdi. Yoğun çabalar sayesinde alevlerin sanayi sitesi, un fabrikası ile traktör ve tarım aletleri galerilerine sıçraması önlendi.

Yoğun duman kazaya neden oldu

Yangın sırasında yükselen yoğun duman, İsmetpaşa Caddesi'nde görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Görüşün azalması sonucu üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada iki araç arasında sıkışan otomobilde bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.