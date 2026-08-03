Dev hasat ayda 85 bin lira ek gelir kazandırıyor: Maaşlı işini bıraktı

‘KURUMSAL HAYATIN STRESİNDEN UZAKLAŞTIK, GENÇLEŞTİK’

Köy hayatına geçişle birlikte yaşam kalitesinin ve aile bağlarının güçlendiğini belirten Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk olarak saat konusunu bir kenara bıraktık. Sabah çok erken kalkmak ya da kurumsal hayatın getirdiği kriterlere uymak zorunda değiliz. Bahçe kurdum, meyve ağaçları diktim. Kuzular, koyunlar ve köpekler aldım. Çocuğuma ve eşime çok fazla vakit ayırabiliyorum. Yoğun fabrika ortamından ve stresli yaşamdan buraya gelmek hem hayatımı değiştirdi hem de fiziki yapımı düzeltti, adeta gençleştik. Fabrikada kalsaydım belki bir evim, bir arabam olurdu. Ama şimdi çiftliğimiz var; evimizi, garajımızı yaptırdık, traktörlerimizi ve son teknoloji ekipmanlarımızı aldık. Hem huzurluyum hem de ekonomik olarak çok mutluyum. 'İyi ki de gelmişim, bu işi yapmışım' diyorum."

BUĞDAY HASADI NE KADAR KAZANDIRIYOR?

830 kg/dekar verim elde eden bir çiftçi, işlediği her 100 dekar için ayda ortalama 65.000 - 85.000 TL net kazanç sağlayabilir.