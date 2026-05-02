Olay, kent merkezinde meydana geldi. Evde oyun oynayan Y.E., musluk aynasının ortasındaki deliğe serçe parmağını soktu.

Parmağı sıkışan çocuk, ailesi tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen demir parça çıkarılamayınca durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri, spiral kullanarak demir parçayı kesip küçük çocuğun parmağından çıkardı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Y.E.’nin ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.