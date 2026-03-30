Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat sergilerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sanatseverleri bekliyor.

Asya’nın en köklü uluslararası film festivallerinden Hong Kong Uluslararası Film Festivali (HKIFF), 1-12 Nisan tarihleri arasında 50. kez düzenlenecek. Festival, Anthony Chen’in “We Are All Strangers” filmiyle açılacak ve Philip Yung’un “Cyclone” filmiyle kapanacak.Film ve Folklor Festivali (FFFF), 1-7 Nisan’da Trinidad ve Tobago’da sanatseverlerle buluşacak.

Karayip adalarının geleneklerini, efsanelerini ve mitolojisini modern sinemayla buluşturan festival, kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma amacı taşıyor.Resim, fotoğraf, heykel ve animasyon gibi disiplinlerden eserlerin yer aldığı “Everyday We Create Histories” sergisi, Singapur’da 30 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, uluslararası sanatçıların tarih, toplumsal hafıza ve geçmişi nasıl yorumladığını mercek altına alıyor.

KONSERLER

Avrupa’nın saygın klasik müzik etkinliklerinden Aix-en-Provence Paskalya Festivali, Fransa’nın Aix-en-Provence şehrinde 12 Nisan’a kadar devam edecek. Bu yıl festivalin daimi orkestrası, Lahav Shani yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası olacak.

Metal ve rock müziğin önemli buluşmalarından Inferno Metal Festivali, Norveç’in başkenti Oslo’da 4-5 Nisan’da düzenlenecek.Gürcü asıllı Rus şarkıcı ve söz yazarı Valery Meladze, Avrupa turnesi kapsamında bugün Polonya’da Poznan Congress Center’da sahne alacak.Dünyaca ünlü film müziği bestecisi Hans Zimmer, yarın Portekiz’in başkenti Lizbon’da dinleyiciyle buluşacak.

İtalyan tenor Andrea Bocelli, bugün Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, 1 Nisan’da ise Fransa’nın başkenti Paris’te müzikseverlerle bir araya gelecek.Avustralyalı rock grubu Tame Impala, 4 Nisan’da Portekiz’in Porto şehrinde, 5 Nisan’da ise Lizbon’da konser verecek.İtalyan müzisyen Laura Pausini, 2 Nisan’da İspanya’nın Barselona’sında, 4 Nisan’da Valensiya’da sahne alacak.

ABD’DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

Bu hafta ABD sinemalarında 11 yeni film vizyona girecek.Annemarie Jacir’in yazıp yönettiği “Palestine 36”, 3 Nisan’da izleyiciyle buluşacak. Filmde Hiam Abbass, Kamel El Basha, Yasmine Al Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Karim Daoud Anaya, Wardi Eilabouni, Ward Helou, Billy Howle, Dhafer L’Abidin, Liam Cunningham ve Jeremy Irons rol alıyor.Başrollerinde Robert Pattinson ve Zendaya’nın yer aldığı, Kristoffer Borgli’nin yönettiği “Drama”; Joshua Enck’in yönetip yazdığı, Jonathan Blair, John Paul Sneed ve Matt Meyer’in rol aldığı “A Great Awakening”; David Michaels’ın yönettiği, Rob Lowe, Roselyn Sanchez, Crispin Glover ve Rafael de Belligny’nin oynadığı “The Third Parent” filmleri de 3 Nisan’da sinemalarda olacak.

ABD’de ayrıca 1 Nisan’da “The Super Mario Galaxy Movie”, 2 Nisan’da “Biker” ve “The Singing Priest”, 3 Nisan’da ise “Ken”, “Fantasy Life”, “The Secret Between Us” ve “Kontinental ‘25” filmleri beyaz perdeye yansıyacak.