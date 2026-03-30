CHP Sözcüsü Zeynel Emre gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın parti üyeliğinin askıya alındığını açıkladı.

Emre, kararın oy birliğiyle alındığını söyledi. Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkındaki suçlamalarla ilgili elbette kendisinden savunma alacağız ama her ne kadar özel hayat dense de boşanıyor olsa da bu görüntüleri tasvip etmiyoruz. Sayın başkan üzüntülerini ifade etti. Biz de MYK olarak Yalım’ın üyeliğinin askıya alınmasını ve iki hukukçu arkadaşın görevlendirmesini kararlaştırdık. Bunlar incelendikten sonra Yalım’ın da söyleyeceklerini dinleyeceğiz ve bir disiplin süreci işleteceğiz. Disipline sevk kararı aldık"

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.