İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 1-4 Nisan tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “İfigenya”, Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde “Yenilmez”, Müze Gazhane Meydan Sahne’de “Gidion’un Düğümü”, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde “Oscar”, Ümraniye Sahnesi’nde “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi”, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde “Hayat Der Gülümserim”, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde “Kahvaltıya Kalsana” ve 4 Nisan’da FSM Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi’nde “İkinci Perdenin Başı” oyunlarını seyirciyle buluşturacak.

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yarın ve 1 Nisan’da “Güne Bakan Cam Kırıkları” oyunu, 2 ve 4 Nisan’da “Edusa ‘Bir Anadolu Hikayesi’” operası, 5 Nisan’da ise “Anadolu Ateşi” dans gösterisi izlenebilecek.Zorlu PSM’de bugün “Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım”, “Cimri” ve “Don Quixote” (Don Kişot), yarın “Seni Uzaktan Sevmek” ve “Metot”, yarın ve 5 Nisan’da “Satıcının Ölümü”, 1 Nisan’da “Güneşin Oğlu”, 4 Nisan’da “Palamut Zamanı”, 5 Nisan’da “Ezop Masalları” oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

“Zengin Mutfağı” bugün, “Aydınlıkevler” yarın, “Güldür Güldür Show” ise 1-2 Nisan’da Maximum Uniq’te sahnelenecek.

KONSERLER

AKM’de bugün “İmgesel Sanat Yolculuğunda 50 Yıl ‘Suat Arıkan’” konseri, yarın “Bir Safa Bahşedelim”, 1 Nisan’da “Eldar Mansurov’un Senfonik Gravürleri”, 3 Nisan’da “İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri”, 4 Nisan’da “Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Morning in Bakü” ve “Anıl Şallıel 166 Days” konserleri gerçekleşecek.

Fransız müzisyen Melanie Pain 3 Nisan’da Blind İstanbul’da, Alman keman virtüözü Iskandar Widjaja 5 Nisan’da Deniz Müzesi’nde konser verecek.Zorlu PSM’de 1 Nisan’da Nilüfer ve Duygu Soylu, 2 Nisan’da Sibel Can, 3 Nisan’da Yunan sanatçı Mikis Theodorakis ve Seyyal Taner, 4 Nisan’da The Away Days, Maya Perest ve Adamlar, 5 Nisan’da ise Ferhat Göçer hayranlarıyla buluşacak.Sevcan Orhan 1 Nisan’da Hayalmest Bostancı’da, Funda Arar ve Kubat 3 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Emre Altuğ 4 Nisan’da Dada Salon Kabarett’te sahne alacak.

Bülent Ortaçgil, “Kadın Sesi Değmiş Şarkılar” konseriyle 4 Nisan’da Paribu Art sahnesinde olacak.

SERGİLER

Ressam, müzisyen ve heykeltıraş Suat Arıkan’ın 50. sanat yılına özel hazırlanan “Ses ve Renkle Sanatta 50 Yıl” sergisi AKM’de açıldı. Sergide sulu boya, akrilik, yağlı boya, guaj ve pastel gibi farklı tekniklerle üretilmiş eserler yer alıyor.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu’nun karma sergisi “Şaka Gibi”, 1 Nisan’da Beyoğlu’ndaki Camhane Art Center’da sanatseverlerle buluşacak.Gazze’de yarım kalan hayatların izini seramik ve resimle görünür kılan “Sessiz Ayakkabılar” sergisi, Nevçarşı Alışveriş Merkezi’ndeki Kalyon Kültür Zone’da 30 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sakıp Sabancı Müzesi, yenilenen seçkisiyle “Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu”nu sanatseverlerin beğenisine sundu.Antika halı uzmanı Amir Oskouei’nin koleksiyonundan 17. ve 18. yüzyıl Azerbaycan saray halılarının yer aldığı “Tasavvuf’tan Biçime Dokuma Sanatında Kutsal Geometri” sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde 25 Mart’a kadar açık kalacak.“Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı” sergisi, 5 Nisan’a kadar Haliç Tersanesi’ndeki İstanbul Sanat Müzesi’nde görülebilecek.

Türkiye’deki güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata odaklanan “Panorama: Hayaller ve Yerler” sergisi, İstanbul Modern’de 18 Ekim’e kadar gezilebilecek.