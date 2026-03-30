Yeni anket Asal'dan: Vatandaşların yüzde 58.2'si aynı yanıtı verdi

Artan kira ve gıda bedelleri, düşük maaşlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor. 'Bağımsız yargı' isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seçim zamanında yapılacak" demesine rağmen erken seçim çağrılarını sürdürüyor. Yeni Anket Asal Araştırma'dan geldi.
Anket firmaları çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Dilek Taşdemir
Asal Araştırma 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği yeni anketinde, 26 ildeki 2 bin vatandaşa "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. Vatandaşların yüzde 58.2'si aynı yanıtı verdi. Anket sonuçları şöyle:
Kentsel dönüşüm/Deprem:Yüzde 1.0
Kürt sorunu:Yüzde 1.5
Göç sorunu/Mülteciler:Yüzde 2.0
Ahlaki değer kaybı:Yüzde 2.4
Asgari ücret/Emekli maaşları:Yüzde 2.5
Terör:Yüzde 2.7
Eğitim:Yüzde 3.2
Güvenlik/Asayiş:Yüzde 4.8
İşsizlik/İstihdam:Yüzde 6.0
Adalet/Hukuk sistemi: Yüzde 8.5
Ekonomi/Hayat pahalılığı:Yüzde 58.2
Asal Araştırma'nın "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu sorduğu yeni anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.