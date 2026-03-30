Yeniçağ Gazetesi
30 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Yeni anket Asal'dan: Vatandaşların yüzde 58.2'si aynı yanıtı verdi

Yeni anket Asal'dan: Vatandaşların yüzde 58.2'si aynı yanıtı verdi

Anket firmaları çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Asal Araştırma yeni anketinde vatandaşlara "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. Vatandaşların yüzde 58.2'si aynı yanıtı verdi.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Artan kira ve gıda bedelleri, düşük maaşlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor. 'Bağımsız yargı' isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seçim zamanında yapılacak" demesine rağmen erken seçim çağrılarını sürdürüyor. Yeni Anket Asal Araştırma'dan geldi.

1 14
Asal Araştırma 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği yeni anketinde, 26 ildeki 2 bin vatandaşa "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. Vatandaşların yüzde 58.2'si aynı yanıtı verdi. Anket sonuçları şöyle:

2 14
Kentsel dönüşüm/Deprem:Yüzde 1.0

3 14
Kürt sorunu:Yüzde 1.5

4 14
Göç sorunu/Mülteciler:Yüzde 2.0

5 14
Ahlaki değer kaybı:Yüzde 2.4

6 14
Asgari ücret/Emekli maaşları:Yüzde 2.5

7 14
Terör:Yüzde 2.7

8 14
Eğitim:Yüzde 3.2

9 14
Güvenlik/Asayiş:Yüzde 4.8

10 14
İşsizlik/İstihdam:Yüzde 6.0

11 14
Adalet/Hukuk sistemi: Yüzde 8.5

12 14
Ekonomi/Hayat pahalılığı:Yüzde 58.2

13 14
Asal Araştırma'nın "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu sorduğu yeni anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro