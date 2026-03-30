İstanbul
Anasayfa Spor Yapay zeka Kosova-Türkiye maçının sonucunu tahmin etti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda play-off finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşacak. Yapay zekaya maçın sonucunu sorduk; işte detaylar…

Romanya'yı 1-0 deviren Türkiye, Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Salı günü 21.45'te başlayacak olan müsabakanın TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Yapay zekaya maçın sonucunu sorduk

YAPAY ZEKA ANALİZİ

Türkiye, FIFA sıralamasında Kosova’ya kıyasla çok daha üstte yer alıyor ve play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0’lık net bir skorla geçerek finale yükseldi. Vincenzo Montella yönetiminde kadroda Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu gibi yaratıcı ve yüksek bireysel kalitede oyuncular bulunuyor. Romanya maçında savunma disiplini başarılıydı, hücumda ise potansiyeli oldukça yüksek. Deplasmanda da son dönemde zorlanmadan sonuç alıyorlar, bu da Türkiye’nin psikolojik avantajını artırıyor.

Kosova'nın Slovakya’yı deplasmanda 4-3 gibi dramatik bir skorla elemesi moral kazandırdı. Kadrolarında Avrupa’da forma giyen oyuncular bulunuyor; Vedat Muriqi (Mallorca), Asllani (Hoffenheim), Edon Zhegrova (Juventus) gibi isimler öne çıkıyor. Ev sahibi avantajı ve fiziksel mücadele gücü, Kosova’nın önemli kozları olarak dikkat çekiyor. Ancak Slovakya maçında yedikleri 3 gol, savunma açıklarının belirgin olduğunu gösteriyor.

Tarihi maçlara bakıldığında Türkiye, Kosova karşısında üstün. 2014, 2016 ve 2017 yıllarında oynanan maçlarda Türkiye galibiyet aldı ve Kosova resmi maçta Türkiye’ye karşı henüz kazanamadı.

Bu psikolojik üstünlük de A Milli Takımımız lehine bir avantaj olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin hızlı kanatları ve yaratıcı orta sahası, kontratak tehdidini artırıyor ve play-off baskısına Romanya maçında verdiği yanıt güven verici. Kosova ise evinde coşkulu taraftar desteğiyle motive olacak ve Muriqi ile hızlı kanatlarıyla hücumda tehlike yaratabilir.

Riskler açısından, Priştine’de deplasman atmosferi yoğun baskı ile zorlayıcı olabilir. Kosova’nın savunma açıkları fırsat yaratırken, Türkiye’nin benzer hatalar yapması durumunda maç gollü geçebilir. Maçın gerilimli olması nedeniyle erken gol veya kırmızı kart ihtimali de yüksek. Maçın genel görünümü, Türkiye’nin kontrollü başlayıp ikinci yarıda kalitesini ortaya koyacağı yönünde. Kosova ise ev sahibi avantajını kullanarak baskı kurmaya çalışacak.

SKOR TAHMİNİ

Kosova 1-2 TÜRKİYE

Kaynak: Spor Servisi
