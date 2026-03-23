127 uzun metraj ve 13 kısa filmden oluşan zengin seçkisiyle dikkat çeken festivalin basın toplantısı The Marmara Taksim’de düzenlendi.

İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, toplantıda yaptığı konuşmada, birkaç nesil sinemacı ve sinemaseverin ufkunu açan, Türkiye’nin en köklü sinema etkinliğini 45 yıldır sürdürmekten büyük sevinç ve gurur duyduklarını ifade etti.

Festivalin bu yıl da güçlü uluslararası seçkisi ve yarışmalarıyla hem izleyicilere hem de sinemacılara heyecan dolu bir program sunduğunu vurgulayan Oymak, "Türkiye'den ve yurt dışından filmlerin yer aldığı Uluslararası Altın Lale Yarışması, Türkiye'den ilk ve ikinci filmlerin yarıştığı Yeni Bakışlar bölümü ve Ulusal Kısa Film Yarışması yalnızca başarılı filmleri ödüllendirmiyor, sinemacılara uluslararası alanda bir görünürlük kazandırıyor." dedi.

Oymak, yarışmalarda izledikleri filmlerin ve yeteneklerin sinemanın yarınlarını şekillendirdiğini görmekten mutluluk duyduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Kariyerinin başındaki sinemacıların projelerini geliştirmelerini, ortak üretim olanakları bulmalarını ve kalıcı uluslararası bağlar kurmalarını sağlayan Köprüde Buluşmalar platformundan geçen projelerin, uluslararası alanda kazandıkları başarılara şahit olmak bizleri çok gururlandırıyor. Bu durum aynı zamanda bize bu çalışmanın anlamını tekrar tekrar hatırlatıyor."

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan ile Köprüde Buluşmalar yöneticisi Pınar Evrenosoğlu’nun da söz aldığı toplantıda, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, festival programı ile Altın Lale, Ulusal Belgesel, Ulusal Kısa Film ve Yeni Bakışlar yarışmalarındaki filmleri açıkladı.

FESTİVAL FİLMLERİ YEDİ SALONDA GÖSTERİLECEK

Gösterimler Beyoğlu’nda Atlas ve Beyoğlu Sinemaları, Şişli’de CineWAM Premium+ City’s Nişantaşı, Kadıköy’de Kadıköy Sineması, Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere toplam 7 salonda yapılacak.

Katalan yönetmen Isabel Coixet’in “Üç Veda” (Three Goodbyes) filmiyle açılacak festivalde “Sinema Onur Ödülleri” bu yıl oyuncu Nilüfer Aydan ile İtalyan belgesel yönetmeni Gianfranco Rosi’ye verilecek.

“ALTIN LALE” İÇİN 15 FİLM YARIŞACAK

Türkiye ve dünya sinemasının ödüllü ve nitelikli yapımlarını bir araya getirecek festivalde, uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek “Altın Lale Yarışması”nda bu yıl 15 uzun metraj film mücadele edecek.

Yarışmada Yeşim Ustaoğlu, Ali Vatansever ve Banu Sıvacı’nın yanı sıra Bi Gan ile Markus Schleinzer gibi uluslararası yönetmenlerin filmleri de büyük ödül için yarışacak.

“Dünden Bugüne Klasikler” bölümünde ise Pedro Almodóvar, Sergei Eisenstein ve Andrzej Wajda gibi usta yönetmenlerin başyapıtları izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen David Mackenzie’nin başkanlık edeceği jüride Berlin EFM Direktörü Tanja Meissner, oyuncu Ekin Koç, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç ve yapımcı Rodrigo Areias yer alıyor.

Festival kapsamında yönetmenlerin ilk veya ikinci filmlerinin yarıştığı “Yeni Bakışlar”, dünya sinemasından seçkilerin sunulduğu “Devrialem”, belgesellerin yer aldığı “Belgesel Kuşağı” ve tematik “Dünden Bugüne Klasikler” bölümleri de izleyiciyi bekliyor. “

ACI HAYAT” RESTORE EDİLMİŞ KOPYASIYLA EKRANDA

Metin Erksan’ın senaryosunu yazdığı, Türkan Şoray ve Ayhan Işık’ın başrollerini paylaştığı 1962 yapımı “Acı Hayat” filmi restore edilmiş kopyasıyla yeniden sinemalarda olacak.

Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema dünyasıyla buluşturan “Köprüde Buluşmalar” etkinliği 14-16 Nisan’da çeşitli mekanlarda düzenlenecek.

Festival biletleri 27 Mart’ta genel satışa çıkacak.

Öğrenciler “Genç Bilet” uygulamasıyla biletleri 50 liradan satın alabilecek.