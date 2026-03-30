Küresel piyasalar, yıl başında oluşan "Fed faiz indirecek" iyimserliğinden hızla uzaklaşırken, ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan piyasaları sarsacak bir analiz geldi.
Atilla Yeşilada: Çok sert vuracak... Dolar borcu olanlar yapamayacak
Atilla Yeşilada, Fed’in faiz indirim beklentilerini boşa çıkarmasının küresel piyasalarda henüz tam olarak fiyatlanmadığını savundu. Yeşilada, "Hisselerin adil değeri düşecek, finansman maliyetleri hızla artacak; bu durum reel sektörü vurabilir" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
YouTube kanalında güncel ekonomik gelişmeleri değerlendiren Yeşilada, yatırımcıların henüz "fırtınanın şiddetini" tam olarak kavrayamadığını vurguladı.
Yeşilada, piyasaların sene başında Fed’in en az iki faiz indirimi yapacağına dair pozisyon aldığını hatırlatarak şunları söyledi:
"Dünya kendini faiz indirimine göre ayarlamıştı. Beklenti; dolar endeksinin ve ABD tahvil faizlerinin düşmesi yönündeydi. Bu sayede dolar borcu olanlar daha rahat nefes alacaktı. Ancak şimdi bu yapılamayacak. Finansman giderleri hızla artacak."
Faiz oranlarındaki yükselişin hisse senedi değerlemeleri üzerindeki matematiksel etkisine dikkat çeken ekonomist, piyasalardaki düşüşün derinleşebileceği uyarısında bulundu.
. Hisse değerlemelerinde kullanılan "gelecekteki geliri faiz oranına bölme" formülünü anlatan Yeşilada, "Faizler yükseldiğinde bütün hisselerin değerleri düşmeye başlar. Nasdaq ve Dow Jones zirveden %10 değer kaybetti ama bu daha hiçbir şey değil. Çok daha ağır kayıplarla karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandı.
Piyasalardaki bu "iskonto" sürecinin henüz tamamlanmadığını belirten Yeşilada, finansal krizin reel ekonomiye sıçrama riskine işaret etti.
Yeşilada şu ifadeleri kullandı:
"Bunun sonucu olarak reel sektöre bir yayılma yaşayabiliriz. Fed'in faizleri yüksek tutması, şirketlerin borçlanırken zorlanması ve iş yapamaz hale gelmesi anlamına gelir. Finansal piyasalardaki sarsıntı, doğrudan üretim ve istihdam sahasını vurabilir."
