Kumru (Ordu) Belediye Başkanı Sayın Yusuf Balçuva -nüfus artışını desteklemek için- “On çocuk yapana sıfır araba vereceğim.” demiş.

Geçtiğimiz haftalarda haberlerde o şekilde yer aldı.

*

Böyle bir öneri ne akla ne mantığa ne de hayatın akışına uygun bir teklif!

Önünün arkasının ve sürekliliğinin hiç de hesap edilir olduğunu düşünmediğim bir teklif!

Ve bütün içtenliğimle söylüyorum hiç de ciddiye alınmayacak olan teklif!

*

Çünkü, yeni evlenen bir çiftin istenilen 10 çocuğun dünyaya getirilebilmesi, en iyimser şartlarda -en erken birer buçuk yıl arayla olsa- 15 yılı bulur.

Eşler 15 yıl sonrası için bir araba alacaklar diye -o bile kesin değil- böyle bir çıkmazın içine girerler mi?

Sanmıyorum!

Sayın Başkanın bu açıklamasının gerçeklikten çok uzak “Bir siyasi propaganda malzemesi” olduğunu düşünüyorum.

*

Elbette haddimi aşmak istemem, ama anneyi de düşünmek gerekmez mi?

On çocuk sahibi olacak olan bir annenin fiziksel ve akıl sağlığını korumak, çekebileceği zorlukların yanında, çocuklar üzerindeki sorumluluk da tek başına üstlenilebilecek bir şey midir?

*

Sayın başkan, böyle bir konunun paylaşımını yaparken, kaç anneyle konuşmuş ve onların düşüncelerini sormuştur bilmiyorum.

Sormuş mudur, ondan da emin değilim.

Kendi adıma 10 anneden tamamının -hadi biraz iyimser düşüneyim 8’inin- böyle bir projeyi kabul edebileceğini doğrusu düşünemiyorum.

Nedeni çok basit ve onları burada alt alta sıralamak istemiyorum.

Tek bir tanesini söyleyeyim anneye yardımcı olacak en yakını olan kocası bile yardıma yanaşmaz.

*

Hem söyler misiniz, benim ülkemde kaç anne 10 çocuk yapmaya gönüllü olur?

Bunu bugünkü şartları da göz önünde bulundurduğumuzda bu düşünce bir karşılık bulabilir mi?

Bulamaz!

*

Hem bir belediye başkanının görev süresi içinde nüfus aşağılara geriliyorsa orada birtakım ‘Acabalar’ yok mudur?

‘Kumru’nun nüfusu 33 binden 28 binlere gerilemiş.’ Bu gerileme sadece doğurganlığın azlığı mı, yoksa Kumru’nun iş olanaklarının, sosyal yapısının, yetersizliğinin bir sonucu mu mesela?

Ayrıca da sayın başkanın yaptığı böylesi abartı bir öneri kendini bir yerlere taşımak, kendine -Sayın Başkan’a haksızlık etmek istemem ancak- daha yukarılarda yer bulabilmekmiş gibi de geliyor bana.

Yoksa aklı başında olan hiç kimse böyle bir öneri yapamaz.

Yapsa da şov yapmak, kendini konuşturmak için yapıyor olarak değerlendirilir.

Velhasıl bu öneri doğanın akışına ters çünkü.

*

En büyük paramız olan 200 lirayla iki kıvırcık alınamazken, bu durum elbette doğurganlığın azlığına etki edecektir.

*

Ülkedeki adaletsizlik…

Eşitsizlik…

Ekonominin belirsizliği…

Samimiyetsizlik…

Kaliteli eğitimin eksikliği…

Gençlerin içinde bulunduğu çıkmazlık…

Ve ekonominin başındakilerin öngörülerini bir türlü tutturamadıkları sürece, nasıl öneri gelirse gelsin kadınlarımız ikna edilemez…

*

Dolayısıyla da doğurganlık oranları yukarılara çekilemez.

Sadece havanda su dövülür!