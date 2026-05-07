Doğurganlık sayısındaki artış, bir neslin çoğalmasını, azalış ise zaman içinde kaybolup gitmesine neden olur.

Bu bilinen bir gerçek.

Bunu gören aile büyükleri ona göre tedbirlerini alırlar.

Nesillerinin devam etmesini isteyenler kendi şartları içinde çocuk sayısını da belirlerler.

*

Doğurganlık, aynı zamanda o ülkedeki nüfus oranının yaşlı ya da genç olmasını da etkiler.

Doğurganlığı az olan ülkelerde nüfus yaşlanırken, fazla olan ülkelerde genç nüfus oranı daha fazladır.

Ancak her iki durumda da devletin ilgili kurumları bu doğrultuda planlar yapar.

Ona göre:

Eğitim…

Sosyal…

Kültürel…

Sanatsal faaliyetlerde ciddi planlamaları hayata geçirirler.

*

Eğer bir ülkede nüfusun yaşlandığını -yani doğurganlığın azaldığını- fark eden iktidarlar, ona göre yapacağı çalışmalarla doğurganlığın çoğaltılabilmesi için şartların da iyileştirilmesi yönünde çaba harcarlar.

İşte o zaman, iktidarların yapacakları propagandaları ciddi oranda karşılık bulur.

Mesela, ev kiralarının cazipliği…

İş bulmanın kolaylığı…

Çocuk yardımlarının yeterliliği…

Eğitimde fırsat eşitliği gibi ve benzeri planlamalar için olmazsa olmaz etkenlerdir.

O nedenle de iktidarlar, özellikle bu konuda bir söz söyleyeceklerse, vatandaşının gelecek kaygısının ortadan kaldırılabilmesini hayata geçirmelilerdir.

*

Bunlar gelişmiş ülkelerde ülkenin sosyo-eknomik durumuna göre planlaması yapılırken, azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde ise bu çabanın söylemleri bolca dillendirilmekle birlikte, konunun alt yapısının hazırlanması oldukça güç ve sıkıntılı bir şekilde seyreder…

*

Bugünkü şartlarda bizim ülkemizde İktidar partisinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evli çiftlere epey zamandır en az 3 çocuk yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunmakta.

İyi de yapılan bu tavsiye yanlış bir tavsiye midir?

Bence tam olarak yanlış değil.

Eğer doğurganlık istenilen oranın altında ise bunun dillendirilmesi yerinde olur.

Ancak sadece dillendirmeyle değil, yukarıda da söylemeye çalıştığım gibi iktidar olarak evli çiftlerin yaşamlarını kolaylaştıracak…

Kira…

Yiyecek içecek…

Yeni doğan bebek ihtiyaçlarının belli oranına katkı sağlayacak…

Çalışan anneler için tam zamanlı kreş ve bakım evlerini ihtiyaca cevap verebilecek hale getirecek…

Eğitim ve sağlıkta istenilen şekilde kaliteli eğitim ve sağlığa kolaylıkla erişim sağlanabilecek.

Çalışan anne ve babanın ücretleri, günün şartlarına göre yeterli düzeyde olmalı ki kendileri ve çocuklarıyla i bir gelecek kaygısı yaşanmasın.

İşte o zaman da istenilen çocuk sayısı, istenilen seviyeye neden ulaşmasın ki.

*

Ancak bugün öyle değil.

Bugün benim ülkemde değil üç çocuk, bir çocuğun dahi gelişim, eğitim, sosyal ve kültürel anlamda ihtiyaçlarının sağlanabilmesi mümkünmüş gibi görünmüyor.

Hele de bizde evlada bu kadar düşkün olan kim üç çocuk sahibi olmak istemez ki?

*

Hatta hatırlıyorum 60’lı yıllarda Ziraat Bankası’nın bir reklamı vardı ve o reklamda şöyle yazıyordu.

“Mutluyum bakabileceğim kadar çocuğum var!”

Bugün öyle diyebiliyor muyuz?

Bugün bir çocuğunu gerektiği gibi yetiştiremeyen bir anne baba üç çocuk sahibi nasıl olmak isteyebilir.

İsteyemiyor. O anne baba da:

“Geçim sıkıntısı yaşıyorum. Mutsuzum. Çocuğuma bakamıyorum.” diyor.

*

Evet, Sayın Erdoğan’ın tespiti doğru, ancak alt yapı çok sıkıntılı.