İktidar bugün sahiden de yoruldu.

Yaşlandı.

Arkasındaki eski seçmen gücü azaldı.

*

Daha önceden kendilerinde olan birçok yerleri kaybettiler.

Güç toplamaya çalışsalar da olmuyor.

Vatandaşla görüşüldüğünde ciddi tepkileri alıyorlar.

Işçiler…

Maden işçileri…

Doktorlar…

Öğretmenler sokaklarda…

Çünkü büyük bir kesim çaresiz bırakıldı.

*

İktidar vatandaşına özellikle son beş yıldan bu yana çok kötü deneyimler yaşatıyor.

Bugün milletle iktidar arasında ciddi bir güven sorunu var.

Bugün iktidar çıkıp da millete:

“Bizden memnun musunuz? dese de milletin kendilerinden memnuniyetsizliğini kendi kulaklarıyla duysalar yine de inanmayacaklar.

Oysa yapılan her anketlerde iktidar ikinci olarak çıkıyor.

Nedeni belli?

AKP iktidarının yönettiği memlekette sosyal ve ekonomik sıkıntı günbegün artıyor.

*

Dünle bugün arasında eylem ve söylem tezatlıkları şöyle bir gözden geçirilse diyorum!

O gün niye öyle denilmiş, bugün niye böyle deniliyor, bir izah edilse hani!

Öyle ya, iktidara bu görevi millet verdi, İktidar da millet adına memleketi yönetiyor.

O nedenle de iktidarın millete durum vaziyetle ilgili detaylı bir açıklama yapsa hani, diyorum!

Hatta epey zamandır gözle görünen birçok varlığımız bugün elimizden çıktı.

*

Memleket bizim. Bu devletin kimliğini taşıyan hepimizin!

Dedelerimiz bu topraklar için ölmüşler!

Gazi olmuşlar!

Ömürlerini adamışlar!

Birbirimizle ne alıp veremeyeceğimiz var?

Emanete sahip çıkılsa da bugün toplumun büyük çoğunluğu inim inim inlemese diyorum.

*

Rabb’im bize dünyada hiçbir ulusa nasip etmediği topraklar vermiş, kıymetini maalesef bilemiyoruz.

Millet olarak çalışkanız ama millet çalışabilecek iş bulamıyor.

Televizyonların sokak röportajlarında ülkeyi yönetenlere yönelik rahatsız edici sözler o kadar çok ki!

Acaba diyorum:

“Suç, onları kızdıracak icraatları yapanlarda mı, yoksa söyleyenler çaresiz bırakıldıklarından, acısını içinde barındıramayıp dışarıya kusanlarda mı?”

Onun cevabını da varın siz verin?

*

Hani diyorum ki onca acılar, o insanlara yaşatılmasa!

“Açız” diyen insanlara çare olunsa!

Sahiden de doğru mu söylüyorlar abartıyorlar mı, bunlar bir araştırılsa!

Milleti avutmak için; “Şubat, ocaktan… mart, şubattan daha iyi olacak!” denilmese. Yok illa da bir şey denilecekse, “Şubat ocaktan; martta şubattan daha iyi olmasını başardık!” denilse ya!

*

Ama başaramadılar ki!

Onun için diyorum ya, “Söylenen sözler inandırıcı değil” diye.

O nedenle de iktidarın eski günlerinden eser yok şimdi!

*

Hoş kendileri şaaşalı şekilde hâlâ yaşıyorlar. Çünkü “İtibardan ödün verilmez” sözünü de çok şükür iktidardan duymuştuk.

Onlar haklılar. Kendi itibarlarından ödün vermiyorlar.

Ya memleketteki eğitimin itibarı?

Emeklinin?

Asgari ücretlinin yerlerde sürünen itibarına ne demeli?

*

Dün öyle değildi.

Devleti yönetenlerin de…

Eğitimin de…

Emeklinin de…

Asgari ücretlinin de bir itibarı vardı.

Öğretmen, ana-baba gibi kutsaldı.

*

Eh ne diyelim, -zor görünüyor olsa da- inşallah o günleri yine görürüz!