Doğrusunu isterseniz, maden işçilerinin kararlılığına, inanmışlıklarına şapka çıkartıyorum.

Çünkü Doruk Madenciliğin işçileri sahiden de ‘Direne direne’ kazandılar.

Kimileri, listesini yaptığı halde birkaç kalem pazar sebzesini alamayışını…

Kimileri, aç olduklarının isyanını ekranlardan cümle âleme haykırdılar…

Müthiş bir irade sergilenerek, kararlı ve sabırlı olmakla nelerin kazanılabileceğini gösterdiler…

*

Şimdi sormak isterim:

“Aç ve çaresiz bırakılan onca insana -üstelik de hak ettikleri hakları verilmeyerek- onca acıyı yaşatmaya…

Suratlarına biber gazı püskürtülmesine…

Polis şiddetine maruz bırakılmalarına çok mu gerek vardı?”

*

Öncelikle Doruk Madenciliğin patronuna… CEO’suna sormak isterim:

“Madem bu insanların hak edilmiş ve ödenmesi gereken bütün haklarını ödeyecektiniz, kötülüğüğünüzü niye belli ettiniz?

Bu insanları neden çileden çıkarttınız?

Neden daha önce verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz?

Sizin için çalışan onca insanı niye umursamadınız?

Onlara karşı niye empati kuramadınız?

Niye o insanlara cehennem azabı çektirdiniz?

Sonra siz ve işçileriniz birbirinizle inatlaşırcasına bir taraf hak edişlerini almak için haklarından -haklı olarak- vazgeçmezlerken, sizler, işçilerinizin haklarını ödemeniz gerektiği halde o insanların emeklerinin karşılığını ödememekte direnip durdunuz?

Niye?”

*

Oysa o insanlara ödeyeceğiniz paralar zaten sizin değildi…

Zaten siz o paraları o insanlara ödememekle çok büyük haksızlık yaptınız.

Oysa siz bunları yaparken, iktidar; -o insanların paralarını haksız yere kullandığınız için- size bir yaptırım uygulamalıydı, iktidar yaptırımını güvenlik güçleri aracılığıyla işçilere uyguladı.

*

Oysa buna ne gerek vardı ki?

Onlar çalışmışlar hak ettikleri haklarını Istemişlerdi, siz de ödemediniz.

İktidar; -tepkiler de yoğunlaşınca- devreye girmek zorunda kaldı.

Sonunda işçiler her türlü hak edişlerini 15 gün içinde alma konusunda hem devletten hem de patronlarından söz aldılar.

*

Ne oldu şimdi?

Valla çok da güzel oldu!

“Güç oldu ama hak yerini buldu.” diyelim.

Bundan böyle işçiler ve onların aileleri derin ve rahat bir nefes alacaklardır.

Nefes alacaklardır da hâlâ bir belirsizlik duruyor gibi geliyor bana!

15 gün sonra -işçilerin paraları ödenirse yani- bu sıkıntı bitmiş olacak.

Ya bir bahane çıkartılıp işçilerin hakkı ödenmezse?

Benim de tereddütüm bu işte!

*

Şimdi size bir kez daha sormak isterim:

“O insanları sokaklara dökerken, şirket olarak kurumsallığınızın toplum nezdinde yanlış anlaşılmasına, değdi mi?

Bunları yaparken mi mutluydunuz, hak edişlerinin ödenmesi sözü verildikten sonra mı mutlu oldunuz?” onu bilemiyorum.

Ama şunu hissedebiliyorum:

‘İçin için o insanlara ve medyaya o kadar çok kızıyorsunuz ki?

Belki de ileride bunu işçilerin burunlarından fitil fitil getireceksinizdir.

Bu böyle yarım bırakılmayacak’ diye -maalesef- düşünüyorum.

*

Velhasıl güzel oldu.

Geç de olsa direnmenin sonrasında hak yerini buldu.

Anladım ki “Ağlamayana meme yokmuş!”

*

Bu sefer, sahiden de:

‘Söke söke haklarını aldılar!”