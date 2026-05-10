Gerçek bir anne olmadığı halde, köpek sahiplenen biri, köpeğin annesiymiş gibi nasıl sunulur, ya da o Hanımefendi kendisini köpeğin sahibi değil de annesi olarak nasıl algılatılır anlayamıyorum!

Boch kurumsalının “Tam bi’ anne hikâyesi” olarak adlandırdığı, anneliği çok farklı mecralara taşıyan bir reklam filmi yayına koymuştu.

Senaryo şöyle:

İki anne bir markette konuşuyorlar.

Ne konuşuyorlar?

Evlatlarından söz ediyorlar.

Evlatları görünmüyor, ama konuşmalardan öyle anlaşılıyor.

Kadın: “Annesiniz galiba” diyor ve devam ediyor “Tahmin edeyim 5 yaşında” Kadın: ise 4 diyor. Kadın: “Bende de var iki tane” Kadın: “Bakım!” diyor ve çocuklarını(!) işaret ederek, “Çok tatlılarmış.” Kadın: “Okul dönüşü birbirlerine giriyorlar” Kadın: “Bizimkiler de park dönüşü”

Bu arada kamera süpürgeyi gösteriyor ve:

Kadın da: “Onu tavsiye ederim bir anne olarak” diyor süpürgeye yönelik olarak. Kadın : “Sessiz modu da varmış” diyor ve devam ediyor.

“Bizimki korkuyor da…” diyor.

Kadın: “Çocuk işte!” Kadın: “Evet öyle! Annelik!”

Ne var ki ikinci annenin “Annelik” demesiyle birlikte, kamera çocuklarına çevriliyor ki buraya kadar bence her şey normalmiş görünen o reklam filmi, birdenbire çok farklı bir mecraya taşınıyor.

2.Kadın: “Oğluşum” diye sesleniverince ne görelim, kadının “Oğluşum” dediği meğer köpek yavrusuymuş.

Dışarıdan verilen ve yazıya dönüştürülen ses:

“Bir ömür kalbinde taşıdığında da anne olursun.” denilerek, reklam filmine kılıf bulunmuş.

Oysa bu reklam filmini yapanlar bir şeyi karıştırmışlar gibi geliyor bana.

Bir kadın, bir çocuğu doğurmasa da bebekken alıp onu bakıp büyüttüğünde, o çocuk ona ‘Anne’ diyebilir. Anne de ona çocuğum der.

Çünkü çocuk bir insan evladıdır.

Oysa köpek bir hayvan yavrusu.

Elbette o köpekleri de sahiplenir insan…

Bakar…

Besler…

Emek verir ve büyütür.

Hatta birbirlerinden kapamazlar da.

İşte bunların ilişkisi ‘Anne evlat ilişkisi değil, Sahip-hayvan ilişkisidir.’

Maalesef burada insan olan dişinin yavrusu ile hayvan olan dişinin yavrusunu doğuran aynı kategoriye konulmuş.

Yani sapla saman karıştırılmış.

Evet her ikisi de can taşıyor.

Doğru… ama bir bayanın havanı sahiplenmesi, onun -ima yoluyla da olsa- kendini anne konumuna koyması, doğru bir yaklaşım olduğunu da düşünmüyorum.

“Ne gibi bir sakıncası var?”

Çünkü sapla saman birbirine karıştırılmış.

Çünkü Avrupa bunu istiyor…

Avrupa, cinsiyetsizlik anlayışını yer yüzüne yaymak istiyor ki bu reklam da böyle bir anlayışın yansımasını ortaya koymuş gibi geliyor bana.

İster insanın dişisi ister hayvanın dişisi olsun, her ikisi de doğuran olması hasebiyle anne vasfını kazanırlar.

Ancak insanın bir hayvana ‘Oğluşu…’ hayvanın sahibine de ‘Annesi…’ ima edilmesi doğru değil.

Doğrusu Avrupa kafayı yemiş, bize de yedirtmeyi dayatıyorlar.

Olacak şey mi bu?