Oldu mu ya şimdi!

Doğru ve yerinde bir söz söyleyeceksiniz, ancak sözünüzü yine aynı gün içinde bozacaksınız!

Sahiden de olacak şey değil!

*

Elbette olacak şey değil, ancak bu ikilemleri biz hep yaşıyoruz maalesef!

İnsanın yüreğini kabartan…

Umut veren…

İçine hak, hukuk ve adaletin…

Sevgi, dostluk ve kardeşliğin sığdırıldığı sözler söyleniyor da gereği yapılmıyor maalesef!

Dilin kemiği yok nasıl olsa!

*

Demem o ki mesela bir Sayın Bayın Bakan, 2364 maden ruhsatı alan Doruk Madencilik’le ilgili çok sert ve kararlı sözler söyleyecek…

“İşçinin alacakları var. Fırıncıyla, servisçiyle hep problemleri var. Buradaki kömür santralinde de 2-3 yıldır var. Biz müdahale ediyoruz sürekli, her işlerinde böyleler.” diyecek, ama ‘Her işlerinde böyle olduklarını bildikleri halde’ yine de o şirkete ihale verilecek!

Sahiden düşündürücü!

*

Bir gazeteci: “Onca ruhsatı nasıl aldı? Kömürüne alım garantisi niye verildi” diye sorduğunda ise Sayın Bakan: “Yerli üretim kömüre 2029 yılına kadar satın alma garantisi için Meclis’ten yetki alındı. Eğer alım garantisi vermezsek çalışma şansları yoktu. ‘İşçiye borcu olana bu garanti verilemez’ dedik. ‘Devlete borcu olana teşvik veremeyiz’ dedik. Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem.” demiş.

*

Çok da iyi etmiş!

Yerinde ve çok da doğru bir tavır sergilemiş.

Sergilemiş de o sözler, o sert tavırlar sanki pek de samimi değilmiş gibi!

Çünkü ‘Taşınmaz Komisyonu’ tarafından uygun bulunan talepler cetvelinde Doruk Madencilik’in sahibi Sebahattin Yıldız 48. sırasında yer alıyor.

Sayın bakanın aynı gün yaptığı açıklamasında:

“(…) Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem.” demiş olsa da kömür madeninin faaliyete geçmesi için önünde hiçbir engel kalmamış.

Hadi buyurun bakalım!

Buna benim yurdum insanı, “Bu ne perhiz ne lahana turşusu” demesin de ne desin?

*

Bu neyi ifade ediyor?

Sanırım, “Sayın Bakan’ın bakanlık işlerine ne kadar hâkim olduğunu!”

Diyeceksiniz ki: “Kardeşim bir bakan, bakanlığı bünyesinde olup biten her detayı nereden bilebilir ki?”

Evet, çok aklısınız!

Size katılıyorum.

Ancak bu Doruk Madencilik detay değil ki?

Doruk Madencilik’ten Bakan’ın haberi olmalıydı, diyorum.

Mesela Doruk Madencilik işçileri 17 gündür direnişte bulundu!

Ankara’ya yürümeleri var…

Bakanlık önünde açlık eylemleri var…

Polis tarafından coplanmaları var.

Günlerce haberlerde medyanın konusu oldu.

Öyle olunca da bir Sayın bakan, -ihale verdiği bir kurumla ilgili- insan hiç mi, “Getirin bakalım bu şirket, bu insanlara niye bu kadar eziyet ediyor!” diye merak etmez?

Bence eder.

Etmelidir.

*

Biliyor musunuz bu yaşananlar sahiden çok üzücü…

Ve düşündürücü…

Ve dahi güveni yok edici.

Ne diyebilirim ki?

Bu memlekette olan hep garibana oluyor?

*

Olmuyor mu?