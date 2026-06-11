Kaynak: AA

BTK tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yürürlüğe giren yeni Tüketici Hakları Yönetmeliği değişikliği, telefon hattı aboneliklerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

ABONELİK SINIRI GELDİ: LİMİT AŞANA YENİ HAT YOK

Yeni kurallar kapsamında, GSM operatörleri ve elektronik haberleşme işletmecileri, gerçek veya tüzel (kurumsal) kişiler adına BTK tarafından belirlenen sınırın üzerinde yeni abonelik sözleşmesi yapamayacak. Bu hamleyle, tek bir kişinin kimlik bilgileriyle piyasaya yüzlerce "açık hat" sürülmesinin ve bu hatların illegal amaçlarla kullanılmasının kesin olarak önüne geçilmesi hedefleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİSTEMİNDEN 3 AYDA BİR SIKI DENETİM

Düzenleme sadece yeni hat açılışlarını değil, mevcut aktif hatları da kapsıyor. İşletmeciler, artık her üç ayda bir tüm abonelerin aktiflik durumunu istisnasız kontrol etmek zorunda olacak.

Abonelerin kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden düzenli olarak sorgulanacak.

Kurumsal aboneliklerde şirket yetkililerinin kimlik bilgilerinin yanı sıra, tüzel kişiliğin (şirketin) faaliyetine devam edip etmediği de periyodik olarak kontrol masasına yatırılacak.

DOĞRULANAMAYAN HATLAR 90 GÜN İÇİNDE KAPATILACAK

Kontroller sırasında abonenin aktifliği veya kimliği doğrulanamazsa, operatörler 24 saat içinde kısa mesaj (SMS) başta olmak üzere tüm iletişim kanallarından aboneye uyarı gönderecek. Buna rağmen doğrulama sürecini tamamlamayan kullanıcıların hatları 30 gün içinde dış aramalara ve işlemlere kısıtlanabilecek. İnatla doğrulama yapılmaması halinde ise 90 günün sonunda o telefon hattı tamamen kapatılarak iptal edilecek.

Kurumsal tarafta ise hatların aniden kapanıp ticaretin aksamaması için ara bir formül bulundu. Şirketin aktif olarak devam etmesi ancak hat yetkilisinin kimliğinin teyit edilememesi durumunda hatlar hemen kapatılmayacak. Ancak şirket, operatöre yeni bir yetkili kişi tanımlayana kadar o abonelik üzerinde hiçbir yeni işlem, tarife değişikliği veya ek hizmet alımı gerçekleştirilemeyecek.