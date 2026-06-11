TBMM Genel Kurulu, tarım ve orman alanlarında yeni bir dönemi başlatacak olan "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni resmen kabul etti.
Hobi bahçeleri için TBMM'den kritik karar: Tamamen yasaklandı
TBMM'de kabul edilen yeni yasayla tarım arazilerinin hobi bahçesi adıyla bölünmesi yasaklandı. İzsiz yapılan bu kaçak yapılara artık elektrik, su ve gaz bağlanmayacak, bağlayan kurumlara ceza kesilecek.Züleyha Öncü
Yeni yasayla birlikte, konut ve yapı kooperatiflerinin tarım arazisi satın alması tamamen yasaklanırken, izinsiz inşa edilen yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmeyecek.
Ayrıca orman sınırları içindeki 80 bin tapu sorunu bedelsiz çözüme kavuşturulacak ve alkollü içki üreticilerinin logo veya markalarıyla etkinliklere sponsor olmaları tamamen engellenecek.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilen maddeleriyle tarım arazilerinin korunmasına yönelik yeni tedbirler uygulanacak.
Buna göre, tarımsal amaçla kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinebilmesi artık Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine bağlı olacak.
Öte yandan tarım dışı amaçla faaliyet gösteren konut ve yapı kooperatiflerinin tarım arazisi edinmesi ise yasaklandı.
YENİ ÖNLEMLER
Yeni düzenleme ile tarım arazilerinin küçük parçalara bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
İzin alınmadan inşa edilen yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmeyecek. Bu yasağa aykırı işlem yapan kurumlara ise her bir abonelik için idari para cezası uygulanacak.
ORMAN İÇİNDEKİ TAPU SORUNLARI
Kanun kapsamında orman sınırları içerisinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaza ilişkin mülkiyet sorunlarının çözümü de planlanıyor.
Şartları taşıyan taşınmazların tapuları herhangi bir bedel alınmaksızın geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen tapular ise belirlenen koşulların sağlanması halinde hak sahiplerine yeniden verilecek.
Bu düzenlemeyle orman sınırları içerisindeki mülkiyet belirsizliklerinin giderilmesi amaçlanıyor.
ALKOL REKLAMLARINA YENİ KISITLAMALAR
Kanun teklifinde alkol bağımlılığıyla mücadeleye yönelik düzenlemeler de yer aldı.
CNN'de yer alan habere göre yeni kurallara göre gizli reklamlara izin verilmeyecek. Ayrıca alkollü içecek üreticileri amblem, logo veya marka kullanarak etkinliklere sponsor olamayacak ve destek veremeyecek.
Düzenleme ile toplum sağlığının korunması ve özellikle gençler üzerindeki olası olumsuz etkilerin azaltılması amaçlanıyor.
DÜZENLEME BİRDEN FAZLA ALANI KAPSIYOR
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelerle tarım arazilerinin korunması, kaçak yapılaşmanın önlenmesi, orman alanlarındaki mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve alkol reklamcılığına ilişkin kuralların sıkılaştırılması hedefleniyor.