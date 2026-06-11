Alkollü sürücü değil, yolcu zorluk çıkardı: Rekor cezadan kurtulamadılar

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde E.K.’nın 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önceden de E.K.’nın ehliyetine ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan el konulduğu öğrenilirken, alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 432 bin TL idari para cezası yazılarak, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.