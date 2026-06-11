Türkiye gazetesinden Yeşim Erarslan’ın haberine göre; Fransa ve Almanya arasında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle Avrupa’nın ortak savaş uçağı projesi FCAS (Geleceğin Hava Muharebe Sistemi) sonlandırıldı.
Avrupa’nın 100 milyar euroluk dev projesi çöktü: Dünyanın gözü şimdi KAAN’da
Avrupa’nın ortak savaş uçağı projesi FCAS’ın dağılması, Türkiye tarafından geliştirilen millî muharip uçak KAAN’a olan küresel ilgiyi artırdı. Savunma uzmanı Turan Oğuz, beşinci nesil savaş uçağı pazarındaki bu boşlukta KAAN’ın dünyadaki tek alternatif olarak öne çıkabileceğini belirtti.Kaynak: Diğer
Projenin dağılmasıyla birlikte, Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği KAAN savaş uçağı uluslararası savunma arenasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Savunma uzmanı Turan Oğuz, F-35 programına yönelik güven tartışmalarının yaşandığı bu dönemde KAAN projesinin önünde büyük bir fırsat doğduğunu ifade etti.
Uzman Turan Oğuz, dünyada beşinci nesil uçak projelerinin oldukça sınırlı olduğunu ve pazarda ciddi bir boşluk oluştuğunu dile getirdi. KAAN’ın yapay zekâ destekli sistemleri ve insansız hava araçlarıyla entegre çalışabilme yeteneği sayesinde geleceğin muharebe şartlarına tam uyum sağladığını vurgulayan Oğuz, uçağın henüz hizmete girmeden önemli ihracat başarılarına imza attığını hatırlattı.
F-35 siparişi veren ülkelerin hem yüksek bağımlılık riski hem de ABD'deki siyasi belirsizlikler (Trump dönemi politikaları) nedeniyle tereddüt yaşadığına dikkat çeken Oğuz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dördüncü buçuk nesil savaş uçakları ömrünün sonuna yaklaştı. 2030’ların sonuna doğru gerçek etkilerini kaybedecekler. O zaman beşinci nesil savaş uçağı isteyen ülkeler için ciddi bir boşluk oluşacak. Bu boşluğu KAAN’ın doldurması muhtemel. Türkiye tek alternatif.
KAAN için kritik eşik; motor ve performans testleri. Çünkü henüz hizmete girmiş değil. Buna rağmen KAAN’ın ihracat potansiyeli yüksek. 2035 olduğunda muhtemelen KAAN peynir ekmek gibi satıyor olacak. Daha prototipi doğru dürüst uçmamışken bu kadar fazla ihracat sözleşmesi yapabilen dünyadaki ikinci beşinci nesil savaş uçağı projesi.”
Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelecekteki ağırlık merkezine de değinen Turan Oğuz, insanlı uçakların yanı sıra insansız sistemlerin de entegrasyonuna odaklanılması gerektiğini belirtti. Oğuz, Türkiye'nin hava gücünün gelecekte KAAN, KIZILELMA, ANKA-3 ve yeni nesil insansız savaş uçaklarının kombinasyonundan oluşması gerektiğinin altını çizdi.