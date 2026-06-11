Avrupa’nın 100 milyar euroluk dev projesi çöktü: Dünyanın gözü şimdi KAAN’da

KAAN için kritik eşik; motor ve performans testleri. Çünkü henüz hizmete girmiş değil. Buna rağmen KAAN’ın ihracat potansiyeli yüksek. 2035 olduğunda muhtemelen KAAN peynir ekmek gibi satıyor olacak. Daha prototipi doğru dürüst uçmamışken bu kadar fazla ihracat sözleşmesi yapabilen dünyadaki ikinci beşinci nesil savaş uçağı projesi.”