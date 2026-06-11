Cumhuriyet Halk Partisi’nde “mutlak butlan” kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i istifa etti. Böylece, Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti Tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur.

Konuya ilişkin Zeynel Emre açıklamalarda bulunuyor

Büyük bir kumpasın içerisindeyiz. Kurumsal kimliğimize yönelik saray iltisaklı bir mahkeme kararı verildi. Mahkeme kararıyla Parti Meclisi, Genel Başkan ve YDK'nın iadesine karar verilmişti. Bu Türk siyasi tarihinin en büyük krizlerinden biridir. biz bu karardan sonra iyi niyetli bir şekilde partimizi bu krizden nasıl çıkartırız diye göreve getirilen arkadaşları, her ne kadar MYK'nın oluşumu hukuksuz olsa da, bugün gerçekleşecek PM toplantısına katılma kararı almıştık.

Çoğunluk bizdik. Hem oradaki eski Genel Başkanımıza milyonlarca CHP'linin üzüntüsünü anlatacaktık.

İç tüzük şunu söylüyor: “Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır.”

Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. O görevde kalmaya devam ettikleri sürece usulsüz görev üstlenmeye girer. Bu kararla birlikte 45 gün içerisinde parti olağanüstü kurultaya gitmek zorundadır. Başka yol yoktur. Bu yanlıştan derhal dönün.

Türkiye Cumhuriyeti topyekun totaliter bir yapıya geçmediyse bu 3'ünün sayesindedir.

1. CHP'nin öncülüğünde toplumsal muhalefettir. Bu çatı altında diğer partiler de iktidarın değişmesi umudunu taşımaktadır.

2. Az sayıda, cesurca mücadele eden basın mensuplarıdır.

3. Cesaretle yanlışa itiraz eden sivil toplum kuruluşlarıdır.

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