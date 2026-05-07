

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu ile Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu arasında, turizm öğrencilerinin sektörle daha güçlü bağ kurması ve mesleki deneyim kazanmalarına katkı sağlanması amacıyla staj iş birliği protokolü imzalandı.

Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen protokol törenine; TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna, Yönetim Kurulu Üyesi Kemalettin Yiğiter, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Melike Kurtaran Çelik, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Esra Bulut, Dr. Öğr. Üyesi Gülay Çakmak ve Staj Koordinatörü Dr. Sevda Kanca katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin seyahat acentalarında staj yaparak sektörü sahada tanımaları, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve turizm sektörüne daha donanımlı şekilde hazırlanmaları hedefleniyor.

Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna, üniversite-sektör iş birliğinin turizmin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Turizm, yalnızca teorik bilgiyle değil, saha tecrübesiyle gelişen bir sektördür. Bu nedenle gençlerimizin eğitim hayatları devam ederken sektörle doğrudan temas kurmasını çok önemsiyoruz. Seyahat acentalarımızın kapılarını gençlerimize açması, hem öğrencilerimizin mesleki gelişimine hem de sektörümüzün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına önemli katkı sağlayacaktır.

Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ile imzaladığımız bu protokolün, üniversite-sektör iş birliği adına kıymetli bir örnek olacağına inanıyoruz. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı olarak, bölgemiz turizminin geleceğine katkı sunacak her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz.

Bu süreçte gösterdikleri iş birliği, destek ve yapıcı yaklaşımları için Trabzon Üniversitesine, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu yönetimine ve emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.”

TÜRSAB Doğu Karadeniz BTK, bölge turizminin gelişimi için eğitim kurumlarıyla sürdürülebilir iş birliklerini önemsediklerini belirterek, imzalanan protokolün öğrenciler, seyahat acentaları ve bölge turizmi adına hayırlı olmasını diledi.