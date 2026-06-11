Yusuf Tekin yeni kararı açıkladı: Artık veliler de okula gidecek

BAĞIMLILIK TARTIŞMASI: Bağımlılık oranlarını sürekli ölçüyoruz. Düşünüldüğü kadar yüksek değil. Peki niye bu kadar yaygın görünüyor? Çünkü şu anda iletişim kanalları çok yoğun. Herhangi bir yerde bir olay olduğunda anında Türkiye’nin gündemine düşüyor. Öyle olduğu için de sanki bütün çocuklar şiddet bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı gibi bir algı ortaya çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarımız da bu konularda çok özenli ve dikkatli. Söylendiği kadar yaygınlaşan bir şey değil.