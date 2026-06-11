Uzmanlar tek ses oldu, o tarihi işaret etti: Altın ne zaman tekrar kazandıracak

"Piyasalar ayın 17'sini bekliyor. 17’sinde Amerika Merkez Bankası toplantı yapacak ve orada bir faiz kararı verilecek. Faiz artırmasını ya da indirmesini beklemiyoruz, pas geçmesini öngörüyoruz. Ancak yeni Başkan Kevin Maxwell Warsh'ın ilk toplantısı olacak ve piyasa onun söyleyeceklerini duymak istiyor. Küresel tarafta aşırı derecede büyük bir risk var ve dolayısıyla 'nakit kraldır' mottosuyla daha çok 17’sini bekleyecek bir piyasa olduğunu düşünüyorum."