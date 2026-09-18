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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), İstanbul’da düzenlenen 2. YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı’na katılarak yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip etti.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 14-15 Eylül 2026 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta BŞEÜ’yü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Aysun Acun ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi temsil etti.

Ulusal ve uluslararası kalite güvencesi kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, üniversite yöneticileri ve alan uzmanlarını bir araya getiren konferansta; yükseköğretimde kalite güvence sistemlerinin geleceği, kurumsal akreditasyon süreçleri, dijital dönüşüm ve yapay zekânın kalite süreçlerine etkileri ele alındı.

Oturum ve sunumlarda ayrıca yükseköğretim kurumlarında sürdürülebilir kalite kültürünün geliştirilmesi, kalite güvence sistemlerinin güçlendirilmesi ve kurumsal akreditasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin farklı ülke ve kurumların deneyimleri paylaşıldı.

Konferans kapsamında Prof. Dr. Mehmet Kurban ve Doç. Dr. Aysun Acun, farklı üniversitelerden akademisyen ve yöneticiler ile kalite güvence kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde kalite güvencesi ve kurumsal akreditasyona ilişkin güncel yaklaşımların yanı sıra üniversiteler arası iş birliği olanakları değerlendirildi.

BŞEÜ heyetinin konferansa katılımıyla, kalite güvencesi ve akreditasyon alanındaki güncel uygulamaların takip edilmesi ve farklı kurumların deneyimlerinin incelenmesi amaçlandı.