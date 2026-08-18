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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği arazi taramasında, saksı ve çöp kovasına ekili halde 3 kök kenevir olduğu değerlendirilen bitki ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kuyupınar Köyü mevkiinde yürütülen arazi tarama faaliyetleri sırasında akşam saatlerinde kova ve çöp kovası içerisine ekilmiş halde 3 kök kenevir olduğu değerlendirilen bitki tespit edildi.

Ele geçirilen bitkilerle ilgili yürütülen görüntü iyileştirme çalışmaları ve çevrede yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu kenevirlerin C.A. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili adli tahkikatın da devam ettiği bildirildi.