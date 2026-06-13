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Kaynak: İHA

Anlaşmazlık nedeniyle açılan ve 5 yıl süren boşanma davası, mahkemenin kararıyla sona erdi. 14 yıllık evliliğin bitmesiyle birlikte 39 yaşındaki Çisem Arkun, yeni hayatına adım attı.

DAVUL ZURNAYLA KUTLADI

Boşanma kararının ardından Arkun, ilçe merkezinde davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Düzenlenen etkinlikte çevredekilere lokma ikram edildi.

“YENİ BİR BAŞLANGIÇ”

Uzun süren hukuki sürecin sona ermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Arkun, bu kutlamayla yeni bir başlangıcı simgelediğini belirtti.

VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

Gönen’de alışılmışın dışında gerçekleşen kutlama, vatandaşların da ilgisini çekti. Davul zurna eşliğinde yapılan eğlence ve dağıtılan lokmalar, ilçe merkezinde renkli görüntülere sahne oldu.