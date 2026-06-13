Anlaşmazlık nedeniyle açılan ve 5 yıl süren boşanma davası, mahkemenin kararıyla sona erdi. 14 yıllık evliliğin bitmesiyle birlikte 39 yaşındaki Çisem Arkun, yeni hayatına adım attı.

Boşanma kararı gelince bayram başladı: Davul zurna ve lokmalı kutlama - Resim : 1

DAVUL ZURNAYLA KUTLADI

Boşanma kararının ardından Arkun, ilçe merkezinde davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Düzenlenen etkinlikte çevredekilere lokma ikram edildi.

Boşanma kararı gelince bayram başladı: Davul zurna ve lokmalı kutlama - Resim : 2

“YENİ BİR BAŞLANGIÇ”

Uzun süren hukuki sürecin sona ermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Arkun, bu kutlamayla yeni bir başlangıcı simgelediğini belirtti.

Boşanma kararı gelince bayram başladı: Davul zurna ve lokmalı kutlama - Resim : 3

VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

Gönen’de alışılmışın dışında gerçekleşen kutlama, vatandaşların da ilgisini çekti. Davul zurna eşliğinde yapılan eğlence ve dağıtılan lokmalar, ilçe merkezinde renkli görüntülere sahne oldu.

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