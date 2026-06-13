Küresel finans piyasaları, Beyaz Saray ile İran arasında yakın zamanda bir barış anlaşması imzalanabileceğine yönelik güçlenen beklentilerle hareketlenmeye başladı. Bank of America, yatırımcıların rotasını çizecek haftalık strateji raporunu yayımladı.
Bank Of America açıkladı: Trump ve İran anlaşırsa o 5 yatırım aracı fırlayacak
Bank of America (BofA), ABD Başkanı Donald Trump’ın içeride çakılan anket sonuçları ve yüzde 4'ü aşan tüketici enflasyonu nedeniyle İran ile hızlı bir barış anlaşması arayışında olduğunu ifşa etti. İşte dev bankanın tahminlerine göre olası anlaşma durumunda yükselecek 5 varlık...Züleyha Öncü
Rapora göre, Körfez’deki gerilimin düşmesi durumunda enerji maliyetleri hızla gerileyecek ve bu durum küresel piyasalarda yeni bir rallinin fitilini ateşleyecek.
Barış Senaryosunda Öne Çıkan 5 Varlık
BofA Baş Stratejisti Michael Hartnett, jeopolitik risklerin azalması ve Körfez bölgesindeki tansiyonun düşmesiyle birlikte enerji maliyetlerinin gerileyeceğini savunuyor. Bu durumun özellikle tüketim odaklı sektörler ile gayrimenkul piyasalarını doğrudan desteklemesi bekleniyor.
Raporda, olası barış ortamında en yüksek getiri potansiyeline sahip yatırım araçları şu şekilde sıralandı:
Tüketici Hisseleri ve GYO'lar
Enerji maliyetlerinin düşmesiyle rahatlayacak olan tüketim sektörleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları ilk sırada yer alıyor.
Avrupa Hisse Senetleri
Enerji ithalatına yüksek bağımlılığı nedeniyle nisan ayında ciddi yaralar alan ve ancak çatışma öncesi seviyelerine dönebilen Avrupa borsaları avantajlı konuma geçecek.
Altın ve Bitcoin
Son aylarda güçlü dolar baskısıyla ciddi pozisyon azaltımı yaşanan bu iki varlıkta, barışın ardından güçlü bir toparlanma bekleniyor.
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri
Yüksek enerji fiyatlarının hırpaladığı para birimleri barışla nefes alacak. Raporda, bu yıl dolar karşısında sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 6,5 değer kaybeden Hindistan rupisi ile Endonezya rupiahı bu duruma net birer örnek olarak gösterildi.
Trump Anlaşmayı Neden Hızlandırmak İstiyor?
BofA stratejistlerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" stratejisini başarıyla sürdürebilmesi için içeride finansal istikrarı ve varlık fiyatlarının yükselmesini sağlaması gerekiyor.
Trump'ın enflasyon konusundaki kamuoyu desteğinin yüzde 27 gibi kritik bir seviyeye gerilemesi, ABD tüketici enflasyonunun yüzde 4'ün üzerine çıkması ve ABD petrol stoklarının son 45 yılın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi, Beyaz Saray'ın İran ile yaşanan gerilimi hızla sonlandırmak istemesindeki en büyük motivasyon kaynakları olarak gösteriliyor.
Küresel piyasalardaki baskı nedeniyle Bitcoin, 2026 yılı başından bu yana yüzde 27 oranında gerilerken, altın da yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Stratejistler, barış anlaşmasının imzalanmasıyla bu iki varlık üzerindeki güçlü dolar baskısının kırılabileceğini öngörüyor.
Fed Uyarısı: 'Coşkuya Kapılmayın, Temkinli Olun'
Raporda yatırımcılara yönelik çok ciddi bir uyarı notu da paylaşıldı. Bank of America’nın piyasa duyarlılığını ölçen yapay zeka ve veri tabanlı "Bull & Bear Indicator" göstergesi 10 üzerinden 8,8 seviyesine ulaşarak güçlü bir "satış sinyali" vermeye devam ediyor.
Bu göstergenin tarihsel olarak 2002 yılından bu yana 17 kez satış sinyali ürettiğini ve bunların yüzde 60'ında haklı çıktığını hatırlatan Hartnett, küresel hisse senetlerinde takip eden dönemde ortalama yüzde 2-3'lük düşüşler yaşandığına dikkat çekti.
Stratejist Michael Hartnett, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın 29 Temmuz'da gerçekleştireceği kritik toplantıda beklenenden daha şahin (sıkılaştırmacı) bir duruş sergileyebileceğini öngörerek, yatırımcıların barış iyimserliğine kapılıp bütünü kaçırmamasını ve piyasalarda kâr realizasyonu yapmaya devam etmelerini tavsiye etti.
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