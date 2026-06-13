Bank Of America açıkladı: Trump ve İran anlaşırsa o 5 yatırım aracı fırlayacak

Trump'ın enflasyon konusundaki kamuoyu desteğinin yüzde 27 gibi kritik bir seviyeye gerilemesi, ABD tüketici enflasyonunun yüzde 4'ün üzerine çıkması ve ABD petrol stoklarının son 45 yılın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi, Beyaz Saray'ın İran ile yaşanan gerilimi hızla sonlandırmak istemesindeki en büyük motivasyon kaynakları olarak gösteriliyor.