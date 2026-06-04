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Olay sırasında yanında bulunan kızı Aslıhan Akdağ da yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına almaya çalıştı. Akdağ'ın iddiasına göre saldırganlar, görüntü alınmasını engellemek için bu kez genç kadına yöneldi.

"BABAMI ÖLDÜRÜP OLAYI KAZA GİBİ GÖSTERECEKLERDİ"

Yaşadıklarıyla ilgili açıklama yapan Aslıhan Akdağ, olayın basit bir tartışma olmadığını savunarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Büyük korku yaşadığını belirten Akdağ, "Babamı öldürüp olayı kaza gibi göstermeye çalışacaklardı" iddiasında bulundu. Yardım istemek için attığı çığlıklar nedeniyle sesinin kısıldığını da söyledi.

Burhan Akdağ ise olayın asansörde başlayan bir tartışmanın büyümesiyle yaşandığını ileri sürdü. Akdağ, Hasan Demiröz ve Gökçin Küçükgöksu isimli kişilerin kendisine saldırdığını iddia ederek, kızı Aslıhan'ın da görüntü çektiği sırada hedef alındığını öne sürdü.

Kızının uğradığı saldırıya müdahale etmekte zorlandığını belirten Akdağ, yaşadığı çaresizliği dile getirerek, saldırganların telefonunu almak için kızının boğazını sıktığını, yüzüne vurduğunu ve kıyafetlerini yırttığını iddia etti.

Akdağ'ın açıklamasına göre, arkadaşı Müzaffer Sütçü'nün olay yerine gelmesiyle saldırganlar bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, baba-kız hastaneye kaldırılarak darp raporu aldı.

Daha sonra emniyete giderek resmi şikâyette bulunduklarını söyleyen Akdağ, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi. HTS kayıtları, telefon görüşmeleri ve diğer resmi delillerin incelenmesi halinde yaşananların aydınlatılacağını savunan Akdağ, hukuki süreci sonuna kadar takip edeceklerini ifade etti.

Öte yandan, Aslıhan Akdağ tarafından kaydedildiği belirtilen yaklaşık 10 dakikalık görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu görüntülerde Burhan Akdağ'ın darbedildiği ve kayıt aldığı belirtilen Aslıhan Akdağ'a da müdahalede bulunulduğu öne sürüldü.