Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşına ek zam açıklaması

SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşına ek zam açıklaması

SGK uzmanı Dilek Ete, temmuz ayında emekli ve memur maaş zammı farkına ek olarak refah payı için rakam verdi. Ete, kulislerde bu rakamın konuşulduğunu ifade etti.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşına ek zam açıklaması - Resim: 1

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrilmişken, MAK Haber'e konuşan Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Dilek Ete'den kulisleri hareketlendirecek çarpıcı bir açıklama geldi.

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşına ek zam açıklaması - Resim: 2

Ete, emekli maaşlarına yönelik yüzde 5 civarında bir refah payı artışının masada olduğunu belirterek, bu olası hamlenin sonbaharda yapılması planlanan bir referandum hazırlığına işaret ettiğini öne sürdü.

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşına ek zam açıklaması - Resim: 3

Açıklamalarında öncelikle kök maaş (kök aylık) sorununa değinen Ete, alt sınırda maaş alan emeklileri uyardı. Kök maaşı düşük olanların, yapılacak enflasyon farkı zammından fiilen yararlanamayabileceğini belirten Ete, durumu şu sözlerle özetledi:

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşına ek zam açıklaması - Resim: 4

"Kök aylığı 16 bin liranın altında olan emekliler, enflasyon farkını alsalar bile yasal sınır olan 20 bin lira maaşı almaya devam edecekler. Yetkililer, her 6 ayda bir bu mağduriyeti gidermek için kanuni bir düzenleme yapmaları gerektiğini biliyor."

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşına ek zam açıklaması - Resim: 5

Temmuz zammı için enflasyon beklentilerini ve kulislerde konuşulan ek artışları paylaşan SGK Uzmanı, ayrım yapılmaksızın tüm emeklilere ekstra bir iyileştirme yapılabileceğini belirtti.

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşına ek zam açıklaması - Resim: 6

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının yüzde 18,63 civarında oluşmasını beklediklerini ifade eden Ete, şunları kaydetti:

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşına ek zam açıklaması - Resim: 7

"Şu an temmuz ayında tüm emeklileri kapsayan; memuru, SSK'sı, düşük aylık alanı, yüksek aylık alanı fark etmeksizin herkese yüzde 5 civarında bir refah payının gelmesi konuşuluyor. Eğer bu yüzde 5'lik ek zam çıkarsa, istisnasız herkese yansıyacak."

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşına ek zam açıklaması - Resim: 8

Emekliye yönelik konuşulan bu iyileştirme paketinin zamanlamasına dikkat çeken Dilek Ete, yüzde 5'lik refah payının olası bir seçim stratejisinin parçası olduğunu iddia etti.

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşına ek zam açıklaması - Resim: 9

Ete, "Beklediğimiz yüzde 18,63'lük enflasyon farkının üzerine yüzde 5 refah payı verilirse, bu durum ekim veya kasım ayları gibi referandum için bir sandık planlandığı anlamına gelir" diyerek sözlerini noktaladı.

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşına ek zam açıklaması - Resim: 10
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