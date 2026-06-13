SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşına ek zam açıklaması

"Kök aylığı 16 bin liranın altında olan emekliler, enflasyon farkını alsalar bile yasal sınır olan 20 bin lira maaşı almaya devam edecekler. Yetkililer, her 6 ayda bir bu mağduriyeti gidermek için kanuni bir düzenleme yapmaları gerektiğini biliyor."