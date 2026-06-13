Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrilmişken, MAK Haber'e konuşan Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Dilek Ete'den kulisleri hareketlendirecek çarpıcı bir açıklama geldi.
SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşına ek zam açıklaması
SGK uzmanı Dilek Ete, temmuz ayında emekli ve memur maaş zammı farkına ek olarak refah payı için rakam verdi. Ete, kulislerde bu rakamın konuşulduğunu ifade etti.Gülsüm Hülya Sundu
Ete, emekli maaşlarına yönelik yüzde 5 civarında bir refah payı artışının masada olduğunu belirterek, bu olası hamlenin sonbaharda yapılması planlanan bir referandum hazırlığına işaret ettiğini öne sürdü.
Açıklamalarında öncelikle kök maaş (kök aylık) sorununa değinen Ete, alt sınırda maaş alan emeklileri uyardı. Kök maaşı düşük olanların, yapılacak enflasyon farkı zammından fiilen yararlanamayabileceğini belirten Ete, durumu şu sözlerle özetledi:
"Kök aylığı 16 bin liranın altında olan emekliler, enflasyon farkını alsalar bile yasal sınır olan 20 bin lira maaşı almaya devam edecekler. Yetkililer, her 6 ayda bir bu mağduriyeti gidermek için kanuni bir düzenleme yapmaları gerektiğini biliyor."
Temmuz zammı için enflasyon beklentilerini ve kulislerde konuşulan ek artışları paylaşan SGK Uzmanı, ayrım yapılmaksızın tüm emeklilere ekstra bir iyileştirme yapılabileceğini belirtti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının yüzde 18,63 civarında oluşmasını beklediklerini ifade eden Ete, şunları kaydetti:
"Şu an temmuz ayında tüm emeklileri kapsayan; memuru, SSK'sı, düşük aylık alanı, yüksek aylık alanı fark etmeksizin herkese yüzde 5 civarında bir refah payının gelmesi konuşuluyor. Eğer bu yüzde 5'lik ek zam çıkarsa, istisnasız herkese yansıyacak."
Emekliye yönelik konuşulan bu iyileştirme paketinin zamanlamasına dikkat çeken Dilek Ete, yüzde 5'lik refah payının olası bir seçim stratejisinin parçası olduğunu iddia etti.
Ete, "Beklediğimiz yüzde 18,63'lük enflasyon farkının üzerine yüzde 5 refah payı verilirse, bu durum ekim veya kasım ayları gibi referandum için bir sandık planlandığı anlamına gelir" diyerek sözlerini noktaladı.