Naci Görür deprem sonrası 'Korkarım' diyerek paylaştı: Levha içleri parçalanacak

Bölgede Sismik Hareketlilik Sürebilir

Uzman değerlendirmelerine göre bu tür gelişmeler, bölgede orta büyüklükte depremlerin bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin tek başına daha büyük bir depremin habercisi olduğu yönünde bilimsel bir çıkarım yapmak mümkün değil.