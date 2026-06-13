Yer bilimci Naci Görür, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi yakınlarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
Naci Görür deprem sonrası 'Korkarım' diyerek paylaştı: Levha içleri parçalanacak
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem bilimci Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Görür, “Korkarım, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak” dedi.Yunus Arıkan
Görür, depremin Amanos Fayı ile Ölüdeniz Fay Zonu arasında gerçekleştiğini belirterek, “Korkarım, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle levha içeri parçalanacak” ifadelerini kullandı.
Görür, paylaşımında depremin Kuzuluk-Nurdağı bölgesi civarında meydana geldiğini belirterek, sarsıntının levha sınırları ve fay hatları üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Uzman ismin kullandığı “levha içeri parçalanacak” ifadesi ise kamuoyunda merak konusu oldu.
“Yeni Faylar Harekete Geçebilir”
Uzmanlara göre söz konusu ifade, Anadolu levhasının ikiye bölüneceği ya da büyük bir çöküş yaşanacağı anlamına gelmiyor. Aksine, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede değişen gerilim dağılımının, ana fayların dışında kalan daha küçük fayları da harekete geçirebileceğine işaret ediyor.
Bilim insanları, büyük depremler sonrasında levha içerisindeki gerilimlerin farklı noktalara aktarılabildiğini, bunun da yeni kırılmaların oluşmasına veya daha önce aktif olmayan fay segmentlerinin devreye girmesine neden olabileceğini belirtiyor.
Bölgede Sismik Hareketlilik Sürebilir
Uzman değerlendirmelerine göre bu tür gelişmeler, bölgede orta büyüklükte depremlerin bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin tek başına daha büyük bir depremin habercisi olduğu yönünde bilimsel bir çıkarım yapmak mümkün değil.
Görür’ün açıklaması, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki tektonik etkilerin hâlâ sürdüğünü ve yer kabuğunun yeni denge arayışının devam ettiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu durumun deprem riskinin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdiğini vurgulayarak, depreme dayanıklı yapılaşma ve hazırlık çalışmalarının önemine dikkat çekiyor.