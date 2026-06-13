Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Nihat Kahveci'den Montella'ya çağrı: 'Büyük ihtimalle 11'de oynatacaksın'

Nihat Kahveci'den Montella'ya çağrı: 'Büyük ihtimalle 11'de oynatacaksın'

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Nihat kahveci ise milli futbolcu için Montella'ya 'Büyük ihtimalle 11'de oynatacaksın' çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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Nihat Kahveci'den Montella'ya çağrı: 'Büyük ihtimalle 11'de oynatacaksın' - Resim: 1

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

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Nihat Kahveci'den Montella'ya çağrı: 'Büyük ihtimalle 11'de oynatacaksın' - Resim: 2

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Bizim Çocuklar, D Grubu'ndaki ilk sınavına çıkacak.

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Nihat Kahveci'den Montella'ya çağrı: 'Büyük ihtimalle 11'de oynatacaksın' - Resim: 3

Tarihi mücadele öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği ilk 11 merak konusu olurken, özellikle orta saha kurgusu futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

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Nihat Kahveci'den Montella'ya çağrı: 'Büyük ihtimalle 11'de oynatacaksın' - Resim: 4

Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, Orkun Kökçü'nün ilk 11'de yer alması gerektiğini belirterek Montella'ya çağrıda bulundu.

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Nihat Kahveci'den Montella'ya çağrı: 'Büyük ihtimalle 11'de oynatacaksın' - Resim: 5

'BÜYÜK İHTİMALLE ORKUN KÖKÇÜ'YÜ 11'DE OYNATACAKSIN'

Kahveci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"3 maç izledik; işin içinde Beşiktaşlı oyuncular var, eskisiyle yenisiyle. O yüzden buradan Montella Hocama sesleniyorum; büyük ihtimalle Orkun Kökçü'yü 11'de oynatacaksın. Oynatmazsa da süre aldığında bir Beşiktaşlı golü daha olabilir ki bizim için çok iyi olur. Hele bir de galibiyet golü olursa!"

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Nihat Kahveci'den Montella'ya çağrı: 'Büyük ihtimalle 11'de oynatacaksın' - Resim: 6

BEŞİKTAŞLI OH'TAN GALİBİYET GOLÜ

Beşiktaş forması giyen Oh, ülkesi Güney Kore'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren gole imza attı.

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Nihat Kahveci'den Montella'ya çağrı: 'Büyük ihtimalle 11'de oynatacaksın' - Resim: 7

ESKİ BEŞİKTAŞLI LARİN DE BOŞ GEÇMEDİ

Kanada'nın Bosna-Hersek ile oynadığı mücadelede ise eski Beşiktaşlı Cyle Larin sahneye çıktı. Oyuna sonradan dahil olan tecrübeli futbolcu, sahaya girdikten kısa süre sonra fileleri havalandırarak takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

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