A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Nihat Kahveci'den Montella'ya çağrı: 'Büyük ihtimalle 11'de oynatacaksın'
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Nihat kahveci ise milli futbolcu için Montella'ya 'Büyük ihtimalle 11'de oynatacaksın' çağrısında bulundu. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Bizim Çocuklar, D Grubu'ndaki ilk sınavına çıkacak.
Tarihi mücadele öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği ilk 11 merak konusu olurken, özellikle orta saha kurgusu futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, Orkun Kökçü'nün ilk 11'de yer alması gerektiğini belirterek Montella'ya çağrıda bulundu.
'BÜYÜK İHTİMALLE ORKUN KÖKÇÜ'YÜ 11'DE OYNATACAKSIN'
Kahveci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"3 maç izledik; işin içinde Beşiktaşlı oyuncular var, eskisiyle yenisiyle. O yüzden buradan Montella Hocama sesleniyorum; büyük ihtimalle Orkun Kökçü'yü 11'de oynatacaksın. Oynatmazsa da süre aldığında bir Beşiktaşlı golü daha olabilir ki bizim için çok iyi olur. Hele bir de galibiyet golü olursa!"
BEŞİKTAŞLI OH'TAN GALİBİYET GOLÜ
Beşiktaş forması giyen Oh, ülkesi Güney Kore'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren gole imza attı.
ESKİ BEŞİKTAŞLI LARİN DE BOŞ GEÇMEDİ
Kanada'nın Bosna-Hersek ile oynadığı mücadelede ise eski Beşiktaşlı Cyle Larin sahneye çıktı. Oyuna sonradan dahil olan tecrübeli futbolcu, sahaya girdikten kısa süre sonra fileleri havalandırarak takımına beraberliği getiren golü kaydetti.