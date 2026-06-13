Nihat Kahveci'den Montella'ya çağrı: 'Büyük ihtimalle 11'de oynatacaksın'

'BÜYÜK İHTİMALLE ORKUN KÖKÇÜ'YÜ 11'DE OYNATACAKSIN'

Kahveci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"3 maç izledik; işin içinde Beşiktaşlı oyuncular var, eskisiyle yenisiyle. O yüzden buradan Montella Hocama sesleniyorum; büyük ihtimalle Orkun Kökçü'yü 11'de oynatacaksın. Oynatmazsa da süre aldığında bir Beşiktaşlı golü daha olabilir ki bizim için çok iyi olur. Hele bir de galibiyet golü olursa!"