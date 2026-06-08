Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye ihanet gibi hamle... Aşklarının en büyük sembolünü satışa çıkardı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki ayrılığın yankıları sürerken, Arjantin basınında ve spor kamuoyunda çok konuşulacak yeni bir gelişme yaşandı. Wanda Nara, golcü oyuncunun evlilik sürecinde kendisine armağan ettiği ve ilişkilerinin en özel sembollerinden biri olarak kabul edilen İtalya'daki lüks mülkü elden çıkarma kararı aldı.