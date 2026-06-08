Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye ihanet gibi hamle... Aşklarının en büyük sembolünü satışa çıkardı

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye ihanet gibi hamle... Aşklarının en büyük sembolünü satışa çıkardı

Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara, Arjantinli futbolcunun evlilikleri döneminde kendisine hediye ettiği Como Gölü kıyısındaki lüks villayı 8 milyon euroya satışa sundu.

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
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Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye ihanet gibi hamle... Aşklarının en büyük sembolünü satışa çıkardı - Resim: 1

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki ayrılığın yankıları sürerken, Arjantin basınında ve spor kamuoyunda çok konuşulacak yeni bir gelişme yaşandı. Wanda Nara, golcü oyuncunun evlilik sürecinde kendisine armağan ettiği ve ilişkilerinin en özel sembollerinden biri olarak kabul edilen İtalya'daki lüks mülkü elden çıkarma kararı aldı.

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Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye ihanet gibi hamle... Aşklarının en büyük sembolünü satışa çıkardı - Resim: 2

İtalya’nın Brienno kasabasında, dünyaca ünlü Como Gölü'nün kıyısında yer alan lüks villanın resmi tapusunun Wanda Nara’nın üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi.

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Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye ihanet gibi hamle... Aşklarının en büyük sembolünü satışa çıkardı - Resim: 3

Nara, bu özel mülk için tam 8 milyon euro satış bedeli belirledi. Söz konusu villa, 2018 yılında yaklaşık 2,5 milyon euro karşılığında satın alınmış, ancak yıllar içinde yapılan kapsamlı yenileme ve modernizasyon çalışmalarıyla değerini katlayarak bugünkü seviyesine ulaştırmıştı.

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Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye ihanet gibi hamle... Aşklarının en büyük sembolünü satışa çıkardı - Resim: 4

Satışa çıkarılan iki katlı lüks malikane, mimari özellikleri ve konumuyla dikkat çekiyor.

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Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye ihanet gibi hamle... Aşklarının en büyük sembolünü satışa çıkardı - Resim: 5

Geniş bir yaşam alanına sahip olan mülkte; 8 oda, 4 banyo, geniş bir teras, özel bahçe, misafirler için ek daireler, otopark ve doğrudan Como Gölü'ne açılan özel bir iskele yer alıyor.

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Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye ihanet gibi hamle... Aşklarının en büyük sembolünü satışa çıkardı - Resim: 6

Wanda Nara’nın uzun süredir uğramadığı belirtilen villa ile ilgili geçtiğimiz 2025 yılında bazı sorunlar yaşandığı da ortaya çıktı.

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Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye ihanet gibi hamle... Aşklarının en büyük sembolünü satışa çıkardı - Resim: 7

Çevre sakinlerinin, mülkün bakımsız kalan bahçesi ve kapı önünde biriken kargo paketleri nedeniyle şikayetçi oldukları öne sürüldü. Güncel durumda Mauro Icardi kariyerini İstanbul'da Galatasaray formasıyla sürdürürken, Wanda Nara ise yaşamına Buenos Aires’te devam ediyor.

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