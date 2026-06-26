Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma, ölümle sonuçlanabilecek bir olaya dönüştü.
İddiaya göre Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'taki bir büfede karşılaşan Mersiye I. ile boşanma sürecindeki eşi Rahim I. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mersiye I.'nın yanında bulunan tabancayı eşine doğrultarak ateş etmeye çalıştığı öne sürüldü.
Silah ateş almadı
İddiaya göre silahın tutukluk yapması nedeniyle ateş almaması üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.
Rahim I., arbede sırasında tabancanın kabzasıyla başına aldığı darbeyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Mersiye I.'nın emniyette verdiği ifadede, boşanma sürecinde yaşanan mal paylaşımı anlaşmazlıkları nedeniyle olayı "bir anlık öfkeyle" gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.