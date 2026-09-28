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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününün ilk yarısında aşağı yönlü bir grafik çizdi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 350,16 puan ve yüzde 2,71 azalış kaydederek 12.549,18 puan seviyesine geriledi.

Günün ilk yarısı geride kalırken piyasadaki toplam işlem hacmi ise 56,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Tüm sektörler kırmızıda: En Sert düşüş finansal kiralama ve faktoringde

Piyasada satıcılı seyrin hakim olduğu günün ilk yarısında tüm sektör endeksleri değer kaybetti.

Kritik sektör endekslerindeki değişimler şu şekilde yansıdı:

Bankacılık endeksi: Yüzde 1,24 değer kaybetti.

Holding endeksi: Yüzde 3,52 geriledi.

En çok değer kaybeden sektör: Yüzde 8,94 azalışla finansal kiralama faktoring oldu.

ANALİSTLERDEN TEKNİK SEVİYELER VE ABD VERİSİ TAKİBİ

Analistler, küresel piyasalarda günün geri kalanında ABD'de açıklanacak olan eylül ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi verisinin takip edileceğini belirtti.

BIST 100 endeksi için teknik seviyeleri de değerlendiren analistler, piyasada takip edilecek destek ve direnç noktalarını şu şekilde sıraladı: