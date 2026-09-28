Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat haftaya yüzde 1,46 düşüşle 16.050,00 puandan başladı.

EKİM VADELİ KONTRATTA SON DURUM

Cuma günü yatay seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,02 artışla 16.288,00 puandan tamamladı.

Endeks kontratı, akşam seansında ise kazançlarını genişleterek 16.323,00 puana yükseldi.

Bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,46 azalan ekim vadeli endeks kontratı, 16.050,00 puandan işlem görüyor.

VİOP'TA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 16.000 ve 15.900 puanın destek, 16.200 ve 16.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtti.