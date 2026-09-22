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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 13.317,29 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,40 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.317,29 puana indi.

Toplam işlem hacmi 64,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK YÜKSELDİ, HOLDİNG ENDEKSİ GERİLEDİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile madencilik oldu. En fazla kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 9,14 ile finansal kiralama faktoring olarak kayıtlara geçti.

BORSADA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.500 ve 13.600 puanın direnç konumunda olduğu kaydedildi.