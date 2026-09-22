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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksi'nde yer alan ve açığa satış işlemi yapılabilen paylarda, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) kararı doğrultusunda bugünden itibaren yukarı adım kuralının uygulanacağını açıkladı.

Borsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan duyurusunda, BIST 50 Endeksi'nde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı.

Duyuruda, söz konusu paylarda 22 Eylül 2026 tarihli işlemlerden itibaren geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

AÇIĞA SATIŞTA FİYAT ŞARTI

Borsa İstanbul'un duyurusuna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde ise açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

AYNI GÜN KAPATILAN SATIŞLAR DA KAPSAMA GİRİYOR

Duyuruda, gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde gerçekleştirilen alımlarla kapatılan satışların da açığa satış kapsamında olduğu belirtildi.

Borsa İstanbul, yatırımcılar ve yatırım kuruluşlarının bu nitelikteki satışlara ilişkin emirleri de açığa satış seçeneğini işaretleyerek iletmesi gerektiğini bildirdi.