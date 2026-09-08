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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket etti.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 49,15 puan ve yüzde 0,35 azalışla 14.102,43 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi ise 105,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK YÜKSELDİ, HOLDİNG GERİLEDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,73 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,48 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

En fazla kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 2,54 ile bilişim olarak kayıtlara geçti.

PİYASALARIN GÖZÜ JEOPOLİTİK RİSKLERDE

Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Bu gelişmelerin piyasaların seyri üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.

BORSADA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puan destek, 14.300 ve 14.400 puan ise direnç konumunda bulunuyor.