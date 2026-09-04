Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

New York borsası, ABD’de güçlü gelen istihdam verilerinin Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden değiştirmesiyle haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 düşüşle 53.584,89 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 7.750,19 puana yükseldi. Nasdaq endeksi ise 26.587,90 puanla yatay seyir izledi.

ABD’DE İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD’de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi arttı ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.

Haziran ve temmuz aylarına ilişkin istihdam verileri de yukarı yönlü revize edildi. Böylece bu iki aya ilişkin toplam istihdam, daha önce açıklanan verinin 55 bin kişi üzerinde gerçekleşti.

FED’İN FAİZ KARARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, dün yaptığı açıklamada son verilerde dezenflasyon yönünde bazı işaretler görüldüğünü ve bu eğilimin sürmesi halinde eylül ayında faizlerin sabit tutulmasını destekleyebileceğini belirtmişti.

Waller’ın açıklamalarının ardından Fed’in 15-16 Eylül’deki toplantısında faizleri sabit tutacağına yönelik beklentiler güçlenmişti. Ancak bugün açıklanan güçlü istihdam verileri, Fed’in bu ay faiz artırabileceğine ilişkin öngörüleri yeniden gündeme taşıdı.

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

İstihdam verilerinin ardından dolar endeksi yüzde 0,24 artışla 99,14’e yükseldi. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 4,81’e, 30 yıllık Hazine tahvili faizi ise yüzde 5,27’ye kadar çıktı.

Analistler, güçlü iş gücü piyasasının Fed’e yüksek enflasyonla mücadelede faiz artırımı konusunda daha fazla hareket alanı sağlayabileceğini belirtti.

Bununla birlikte Fed’in eylül ayındaki kararına ilişkin belirsizliğin devam ettiğine dikkat çeken analistler, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin Bankanın sonraki adımına ilişkin önemli ipuçları verebileceğini ifade etti.

LULULEMON HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Kurumsal tarafta ise spor ve günlük giysi perakendecisi Lululemon öne çıktı. Şirket, dün piyasaların kapanmasının ardından açıkladığı bilançosunda gelir ve satışlarında düşüş bildirdi.

Lululemon hisseleri, bilanço sonuçlarının ardından güne yaklaşık yüzde 20 değer kaybıyla başladı.