Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksindeki düşüşün yüzde 2’yi aşması üzerine açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanmasına karar verildi.

Borsa İstanbul AŞ’nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

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AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİNDE YUKARI ADIM KURALI UYGULANACAK

Duyuruda, saat 10.51.32 itibarıyla BIST 100 endeksindeki değişimin eşik değer olan eksi yüzde 2’yi aşması nedeniyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında, açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralının uygulanacağı bildirildi.

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Buna göre söz konusu kural, seansın tamamlanmasına kadar açığa satış yapılabilen işlem sıralarında geçerli olacak.