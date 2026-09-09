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Kaynak: AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 117,34 puan ve yüzde 0,81 artışla 14.522,59 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 148,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi ise yüzde 0,16 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,39 ile kimya, petrol ve plastik oldu. En fazla kaybettiren sektör ise yüzde 3,69 ile bilişim olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI GERİLEDİ

Orta Doğu’daki yeni saldırıların enerji arzına ilişkin endişeleri artırması, küresel piyasalarda risk iştahını törpülerken yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER BELLİ OLDU

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan direnç, 14.400 ve 14.300 puan ise destek konumunda bulunuyor.