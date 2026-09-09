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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın işlem gününe yüzde 0,17 düşüşle 14.381,24 puandan başladı.

BIST 100 YÜKSELİŞ SONRASI GERİLEDİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,79 değer kazanarak 14.405,25 puandan tamamladı. Endeks, bugünkü açılışta önceki kapanışa göre 24,01 puan gerileyerek 14.381,24 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

BİLİŞİM HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Sektör endeksleri arasında günün açılışında en fazla kazandıran sektör yüzde 0,69 ile madencilik oldu. En fazla gerileyen sektör endeksi ise yüzde 3,03 düşüşle bilişim olarak kaydedildi.

SPK’DAN YÜZDE 3’LÜK BİLDİRİM SINIRI

Yurt içinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fiili dolaşım oranı ve pay sahipliğine ilişkin kararlarını açıkladı.

Buna göre, 11 Eylül 2026 gün sonundan itibaren borsada işlem gören ihraççıların sermayesindeki pay sahipliği bildirim yükümlülüğü sınırı yüzde 3 olacak.

Doğrudan yüzde 3 ve üzeri paya sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo ile serbest fonlar dahil dolaylı yoldan yüzde 10 ve üzeri paya sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından anlık olarak güncellenecek.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puan direnç, 14.200 ve 14.100 puan ise destek konumunda bulunuyor.