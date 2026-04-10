MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak “borsa manipülasyonu” ve “halkı yanıltıcı bilgi yayma” iddialarıyla gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin evinde gözaltına aldığı Başak, adli kontrolle serbest bırakılırken yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakılan Başak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başak adı geçen holding hakkında yanıltıcı bilgi vermediği ve hisse satışı yapmadığını belirterek, “Yaşatılanlarda, HSK başvurusu ve SPK ile ilgili yaptığım eleştirilerin etkisi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ramazan Başak’ın paylaşımı şöyle:

"Dün gözaltı işlemi ile ilgili bir açıklama yapmıştım. Sanıyorum vicdan ve ahlak sahibi herkes, halkı yanıltıcı bilgi verilmediğini anlamıştır. Buna rağmen adli kontrol, telefona el koyma ve yurtdışı çıkış yasağı getirildi.

İlk gözaltı sonrasında da yatırım menkul değerler şirketi ile yatırım bankası karıştırıldığı için Bankacılık Kanunu’na göre, banka itibarını zedelemekten dava açıldı. Oysa 2021 tarihli Garipoğlu iddianamesinde geçen para trafiği ile ilgili paylaşımlardı. Hisse senedi ile ilgili de bir paylaşım vardı. Banka Aralık 2023’de faaliyete geçti ve halka açık değil. Kişilerin itibarının hiç önemi yok. Bu kadar önyargılı ve özensiz yani. Çok üzüntü verici bir durum.

Normal bir ülkede yönetim de dahil, takdir görebilecek olan bu davranışlar, Ülkemizde maalesef böyle cezalara muhatap kalıyor. Ancak beni en çok üzen ise siyasetin bu önemli konulara duyarsız kalmasıdır. Kendimi bu konularda her zaman çok yalnız hissettim. Bu yaşananlar, çok yıprattı beni ve zaten var olan kalple ilgili sorunumu ciddi ölçüde artırdı. Ciddi sağlık sorunları geçmişi de olan birisi olarak, son bir açıklama yapıp önemli bir durum olmadığı müddetçe biraz izin istiyorum sizden.

Önceki günkü ifade işleminde bu konuda hiçbir soru sorulmamasına rağmen, gözaltı işleminin Borsa Manipülasyonu ile de ilgili olduğu gazetelere servis edildiği için bu konudaki düşüncelerimi de aktarmak istiyorum. O gün yanımda olan ve destek veren değerli hukukçu Dr. Ruşen Gültekin’e de çok çok teşekkür ediyorum.

Borsa manipülasyonları sonucu, çok ciddi montanlarda kara para elde edildiğini ve aklandığını, yeterli önlemlerin alınmadığını, bu nedenle de birçok küçük yatırımcının birikimlerini kaybettiğini, cezaların artırılması gerektiğini en çok paylaşan kişilerden biriyim. Basına servis edilen bu iddianın, malum grubun şikayeti üzerine gündeme geldiğini ve buradan yürünmek istendiğini tahmin ediyorum.

Herkese sesleniyorum. Bu konuları denetlemiş, incelemiş ve eğitim vermiş ve aynı zamanda da bir akademisyen olarak, Kanun’un 107/2’inci maddesinde yer aldığı biçimde; Bu grubun hisseleri hakkında fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermedim. Bir kuruş hisse alıp satmadım. Bununla ilgili herhangi bir kişi ile konuşmadım. Bunları yayarak menfaat sağlamadım. Aksi durumun İSPATI YOK.

Kirli paranın Ülkeye, topluma ve gençlerimize ne kadar zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Uyuşturucu, yasadışı bahis ve borsa dolandırıcılıklarında, milyonlarca insanın hayatını, ailesini ve tüm birikimlerini kaybettiği, bu Ülkenin en acı gerçeklerinden değil mi? Bu yollarla parasal kaynaklara ulaşan şebekelerin Ülkeyi ne kadar tahrip ettiğini görmüyor muyuz?

Ben de bu konuda uzman bir kişi olarak paylaşımlarımda sadece Bakırköy CBS iddianamesine konu olan Kasım Garipoğlu ile gerçekleştirilen yüz milyonlarca dolarlık şaibeli para trafiğine ve sonraki yanlışlara dikkat çekmeye çalıştım. Bu durumu CİMER ve SPK'ya da bizzat resmi olarak bildirdim. Yani şikayetçi grubun yapay fiyatlarla oluşturduğu pembe dünyadaki %1’i bile bulmayan yatırımcısı üzülmesin diye bunları dile getirmeyelim mi?

Sonuçta ben birçok şeyin farkındayım. Dürüst çalışan çoğunluk Cumhuriyet Savcılarını da tenzih ediyorum. Yaşatılanlarda, HSK başvurusu ve SPK ile ilgili yaptığım eleştirilerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Elbette ki başka nedenleri de olabilir.

Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Siyasiler; Üçüncü defa hukuksuz bir biçimde kurgulanan bu işlemleri lütfen durdurun, ilgilenin ve lütfen şaibeli para trafiği olanların şikayeti ile Ülkemizin bu UTANCI tekrar yaşamasına izin vermeyin."