Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin evinde yaptığı operasyonun ardından emniyete götürülen Başak, “borsa manipülasyonu” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddialarıyla sorgulandı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen Başak’a yurt dışı çıkış yasağı konuldu ve ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın devam ettiği, Başak hakkında yürütülen incelemelerin halen sürdüğü kaydedildi.

NELER OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasında, Başak’a Türk Ceza Kanunu’nun "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen ilgili maddeleri uyarınca suçlamalar yöneltildiği öğrenildi. Soruşturmanın, kamuoyunda infial yaratabilecek veya ekonomik/sosyal istikrara yönelik asılsız iddiaların paylaşıldığı şüphesi üzerine derinleştirildiği belirtiliyor.

EVİNDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Jandarma ekipleri, alınan yargı kararı doğrultusunda Ramazan Başak’ın ikametine baskın düzenledi. Adreste yapılan arama ve dijital materyal incelemelerinin ardından Başak, kolluk birimleri tarafından muhafaza altına alınarak sorgulanmak üzere ilgili merkeze götürülmüştü.

SPK’DAN SORUŞTURMA İZNİ İSTENMİŞTİ

Başak’ın emniyetteki işlemleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Ceylan Sever’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Başak’ın dosyası ayrıldı. Başak’ın SPK’ya muhalefet suçundan soyası ayrılırken konuyla ilgili SPK’dan soruşturma izni istenmişti.