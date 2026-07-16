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Kaynak: AA

Toplam işlem hacmi 89,3 milyar lira olurken, sektörler arasında farklı yönlü hareketler dikkat çekti. Bankacılık endeksi yüzde 1,63 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,63 oranında yükseldi.

Sektör bazında en fazla kazandıran yüzde 3,20 ile metal ana sanayi olurken, en sert düşüş yüzde 9,08 ile finansal kiralama faktoring sektöründe görüldü.

Küresel piyasalarda ise karışık bir görünüm hakim. ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonda yavaşlamaya işaret etmesi ve güçlü banka bilançolarına rağmen, jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar piyasaları baskılamayı sürdürüyor. Buna karşın BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarından pozitif ayrışarak günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD’de açıklanacak perakende satış verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederken, teknik açıdan 14.300 ve 14.400 puan seviyelerinin direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.