Dev Fransız şirket altının seyrini açıkladı: Altın 2026’yı böyle bitirecek

Hodge, Warsh'ın fiyat istikrarı vurgusunu resmi metinlerde çok sert ifadelerle öne çıkarmasının bir güvenilirlik tuzağına dönüşebileceğini söyledi. Önümüzdeki aylarda beklentilerin üzerinde gelebilecek olası bir TÜFE verisinin, kendi söylemleriyle köşeye sıkışan Fed'i zorunlu bir faiz artışına itebileceğini ifade eden ekonomist, şu aşamada makroekonomik verilerin (petrol fiyatlarındaki düşüş, zayıf istihdam verileri ve büyüme revizyonları) Temmuz ayında yeni bir faiz artırımını gerektirmediğini savundu.